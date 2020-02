Acord per implantar el currículum cec en els processos de selecció de la Generalitat

La Generalitat ha signat un acord per implantar el currículum cec en els processos de selecció de personal amb l'objectiu d'afavorir la igualtat efectiva entre homes i dones, segons ha informat CC.OO. de Catalunya aquest dilluns en un comunicat després d'haver demanat aquesta mesura en la taula sectorial de negociació el personal d'administració i tècnic.









La directora general de Funció Pública de la Generalitat, Pilar Sorribas, ja va avançar al desembre que la Generalitat volia implantar el currículum cec en els seus processos de selecció per a personal de caràcter temporal amb la intenció d'evitar així possibles prejudicis per qüestió de gènere, origen, edat i aspecte, una mesura que volia abordar amb sindicats amb l'objectiu que pogués implantar al febrer.





Així, segons CC.OO., es suprimiran les referències personals, com el nom i cognoms, DNI, nacionalitat, sexe, edat, fotografia i centre d'expedició de les titulacions per centrar el currículum en les capacitats del candidat.





Tot això serà d'obligat compliment, i un cop seleccionats els candidats per a l'entrevista, aquests hauran de presentar les referències personals necessàries i acreditar totes les dades quan conclogui el procés de selecció.





Per al sindicat, aquest acord suposa "una petita mesura més" per aconseguir la igualtat efectiva entre homes i dones, mentre que el següent pas és treballar en l'entrevista personal per trencar estereotips de gènere.