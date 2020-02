L'actriu Núria Espert rebrà el V Premi Internacional Humanisme Solidari Erasme de Rotterdam

En la seva cinquena edició, els membres de la Junta de Govern de l'Associació Internacional Humanisme Solidari han decidit concedir, per unanimitat el V Premi Erasme de Rotterdam a l'actriu i directora escènica Núria Espert, destacant en ella la tasca de compromís social i humanista, sent referent ètic i intel·lectual, així com un símbol del compromís personal.





El jurat ha volgut posar en valor, a més de la seva "incansable feia" com a professional de les arts escèniques, la seva defensa, en tot moment, dels valors ètics i de solidaritat, capaces de contribuir a la necessària construcció del desenvolupament i la dignitat dels pobles, segons ha explicat l'associació en una nota de premsa.





Per tot això, així com per la seva aportació intel·lectual, desenvolupada al marge dels corrents conjunturals i marcada per la seva posició vital de contribuir, des de la cultura i la transmissió del saber, a la consecució d'un món millor i a la consolidació dels valors de solidaritat, interculturalitat, humanitat i dignitat que propugna i reivindica l'Associació Internacional Humanisme Solidari, és pel que Espert s'ha fet, "per mèrits més que suficients", digna mereixedora del premi.









Els guanyadors anteriors del Premi Internacional Humanisme Solidari Erasme de Rotterdam, han estat, l'escriptor i pensador José Luis Sampedro, el filòsof Emilio Lledó, el novel·lista Jorge Galán i el filòsof i politòleg francès Sami Naïr.





El premi, que manca de dotació econòmica, consisteix en l'entrega d'una talla de l'escultor cordovès Luis M. García Cruz, al·legòrica de la figura d'Erasme de Rotterdam, atès que l'objectiu d'aquest premi és posar en valor les personalitats o institucions que han destacat en la defensa dels principis de solidaritat, interculturalitat, humanitat, dignitat i valors de l'ésser humà en la seva obra de pensament, intel·lectual, creativa o literària.





L'entrega del premi es durà a terme el proper 17 de febrer, a les 19.30 hores, al Saló dels Miralls de l'Excel·lentíssim Ajuntament de Màlaga, duent a terme la laudatio Lluís Pasqual (director de teatre). Les bases completes del premi es poden veure a la web oficial de l'associació: www.humanismosolidario.com





NÚRIA ESPERT





Actriu, directora d'òpera i directora escènica espanyola, amb una ingent carrera professional en l'àmbit de les arts escèniques i teatrals. És Doctora Honoris causa de la Universitat Complutense de Madrid.





Al 2016 va ser guardonada amb el Premi Princesa d'Astúries de les Arts, per "ser una de les personalitats més excel·lents i prolífiques del panorama interpretatiu, transcendint tots els gèneres escènics".





Ha estat directora del Centre Dramàtic Nacional al costat de José Luis Gómez i Ramón Tamayo, càrrec que va ocupar fins a la seva dimissió el 1981. Ha obtingut, al costat de Fernando Fernán Gómez, el Premi Nacional de Teatre concedit pel Ministeri de Cultura.





Entre altres premis posseeix: Premi Ondas a la Millor Actriu, Medalla d'Or al Mèrit en les Belles Arts, Premi Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, Premi Nacional de Teatre, Premi del Cercle de Crítics de Teatre de Londres, Premi Dones Progressistes, Premi Internacional Terenci Moix, Premi Valle Inclán de Teatre, Medalla d'Or del Gran Teatre del Liceu, Premi Atahualpa de Cioppo del XII Festival Iberoamericà de Teatre de Cadis, Premi Fernando Lázaro Carretero de la Fundació Germán Sánchez Ruipérez, Premio Princesa d'Astúries de les Arts o Premi Especial del Premi Europa de Teatre (PET), etc.