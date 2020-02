"Hong Kong no es ciudad para lentos": una ciutat cada vegada més lluny de la Xina

La retrocessió de la colònia de Hong Kong a la sobirania de la República Popular de la Xina pactada entre Londres i Pequín va suposar l'establiment, durant mig segle, d'un règim peculiar per a aquest enclavament diferent a la de la resta de país i que permet el manteniment d'un ventall de llibertats, un sistema econòmic de lliure mercat i una estructura política relativament democràtica. Tot això amb vista a fer una transició suau entre les formes de vida existents durant la colonització britànica i les pròpies d'un règim comunista tan peculiar com el xinès.





Però passa que l'experiència colonitzadora tenint durant segle i mig ha deixat una empremta que està resultant molt més profunda del que hagués pogut imaginar i que està fent que els de Hong Kong, i molt particularment entre la gent jove, se sentin cada vegada més diferents de seus teòrics compatriotes continentals. Fins i tot fins en l'idioma, perquè aquests empren el mandarí i els habitants de Hong Kong a cantonès. La indissimulable pressió de Pequín per anar reconduint la situació en favor d'una major integració de l'antiga colònia en la nova metròpoli, amb el consegüent retallada de les seves peculiaritats, està motivant la creixent resistència de la població de Hong Kong, amb nombroses i multitudinàries manifestacions que han derivat en expressions de clara oposició i fins i tot en episodis de violència.









Jason Y. Ng és un hongkonguès de naixement que estima la seva ciutat i que, tot i que ha viscut a Itàlia, Estats Units i Canadà, se sent unit a ella i tracta de explicárnosla a "Hong Kong no es una ciudad para lentos" (Península) la seva visió no és complaent i no té inconvenient a afirmar que "no és ciutat ni per a pobres, ni per a vells", que la seva societat "es troba dividida entre dos grups de persones: els que són propietaris d'un habitatge i els que intenten ser-ho", el que dóna lloc a l'existència de màfies immobiliàries i construccions il·legals (les "cases de vidre"), que "estem genèticament programats per sentir-nos improductius tret que fem tres coses alhora", de manera que molts pateixen depressió per culpa de l'estrès i un terç de la població pateix alguna malaltia mental. També revela el mal tracte que es dóna molts emigrants, per exemple, al personal de servei d'origen filipí. I per descomptat satiritza la visió de molts occidentals sobre Xina i el món asiàtic en general, malgrat la qual cosa molts expatriats occidentals que viuen a Hong Kong s'aclimaten amb facilitat.





Ressalta les cada vegada més acusades diferències que distingeixen el ciutadà de Hong Kong del de la Xina Popular i tracta d'aprofundir en la identitat pròpia: "La nostra identitat -diu- sempre ha estat motiu de polèmica. La majoria de nosaltres ni tan sols estem segurs de com hem de trucar-nos. Si fem la pregunta al carrer, les respostes seran variades: «de Hong Kong», «xinès de Hong Kong», «hongkonguès xinès» o simplement «xinès». Aquestes denominacions poden sonar al mateix a una oïda entrenat, però no a nosaltres. Les tensions entre Hong Kong i el continent creixen dia a dia i cada vegada rebusquem més les paraules i filem més prim per distanciar-nos de la mare pàtria. Tracem una línia a la sorra i jurem defensar la nostra identitat nacional o alguna cosa que s'hi assembli".





En tot cas, "resulta fàcil mostrar-se cínic sobre Hong Kong. El soroll, les multituds i l'estrès li posen una mala cara permanent a la ciutat. Qualsevol dia festiu s'ha convertit en una excusa per anar-se'n, com més lluny millor. Fem la maleta, vam prendre l'avió i vam viatjar cinc mil cinc-quilòmetres fins a una platja per acomiadar-nos del tedi urbà. No obstant això, ni tan sols les ulleres de sol més fosques poden amagar que en fons tots som hongkonòfils". I és que Hong Kong és també "una ciutat per assaborir la vida".