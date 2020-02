El Comité Mèdic de la Lliga ha donat llum verda a l'equip blaugrana per a acudir al mercat a la cerca d'un recanvi per a Dembélé, que estarà sis mesos de baixa.





D'aquesta manera, el club espera deixar arrere la precarietat de la plantilla, que estava erosionant el "tiki-taka" de l'onze barceloní. Cal recordar que a Setién només li queden 15 jugadors disponibles, perquè el club no va fitxar a ningú davanter durant l'últim mercat d'hivern.





Fins i tot amb la greu lesió que arrossega Luis Suárez, a la directiva no li va semblar convenient fitxar algun cartutx de recanvi per si la situació del vestuari empitjorava. De fet, segons informa la premsa esportiva, Setién demana en privat i en públic que li envien ja a un reemplaçament per a poder configurar estratègies ofensives més potents.









ENTRE LUCAS I ÀNGEL







El club busca un atacant versàtil, encara que no molt car. Com a màxim, el FC Barcelona està disposat a gastar-se 15 milions d'euros. Amb aquestes condicions, s'estrenyen les opcions disponibles i que, a més, siguin d'incorporació immediata una vegada que el Comitè Mèdic de Laliga doni el seu vistiplau al substitut de Dembélé.





El Barça es debat entre dues opcions Lucas Pérez (31 anys i davanter de l'Alabès) i Ángel (32 anys i amb fitxa al Getafe). El primer és més jove, encara que el seu fitxatge sortiria més car, ja que per Ángel es demanen 10 milions en lloc dels 15 del corunyès.





Cal tenir en compte que aquest jugador d'emergència seria una fórmula temporal fins que el club realitzés un fitxatge de categoria quan es reobri el mercat d'estiu. Fins que arribi aquest reforç, al Barça li tocarà suar en cada trobada per a marcar gol.