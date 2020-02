CaixaBank es converteix en la primera entitat en Bizum per nombre de clients i operacions

CaixaBank s'ha convertit en l'entitat líder en l'ús de la plataforma de pagaments Bizum a Espanya. L'entitat presidida per Jordi Gual i el conseller delegat de la qual és Gonzalo Gortázar ha tancat 2019 amb 1,3 milions de clients actius a Bizum, més de 20 milions d'operacions i un volum de transaccions anual de 862,5 milions d'euros.





Aquestes dades han portat a CaixaBank a ser la primera entitat en nombre de clients de Bizum, amb una quota de mercat del 21,3% de clients, i la primera entitat en nombre d'operacions, amb el 34,3% de l'activitat total.





El creixement d'aquesta operativa es deu al volum d'altes diàries de clients de CaixaBank, líder en banca mòbil i pagament mòbil. Una mitjana de 5.600 clients al dia estan integrant aquest servei en la seva operativa habitual i la taxa d'usuaris que una vegada es registren repeteixen transaccions posteriorment és del 97,7%.









Noves funcionalitats Bizum per a clients CaixaBank





L'èxit del servei es basa en la mobilitat, la millora de l'operativa de l'usuari i les millores aplicades per CaixaBank, com la recent estrenada operativa disponible per als clients de l'entitat, els que ja tenen al seu abast l'opció de comprar a prop de 200 comerços online a través de CaixaBank Pay.





Aquesta nova operativa se suma a les gestions habituals disponibles amb Bizum com la visió de l'agenda de contactes amb marca Bizum, l'enviament i sollicitud de diners, donacions a ONGs, compartició de tiquets de compra i sollicituds o enviaments múltiples de diners, portabilitat de comptes d'altres entitats i integració amb serveis de veu.





CaixaBank, líders en pagament mòbil





CaixaBank és actualment l'entitat líder en pagament mòbil, amb 1,9 milions de targetes enrolades, 1,3 milions de clients que utilitzen el mòbil i més de 100.000 usuaris amb rellotges intelligents o dispositius wearable. L'entitat també és líder en pagaments amb targeta, amb un parc de més de 17 milions, i una quota per facturació del 23,7% en compres i del 28% a través dels TPV en els comerços.





La digitalització és clau en el model de negoci de CaixaBank, que compta amb la major base de clients digitals d'Espanya (6,5 milions). Gràcies a la seva estratègia de transformació digital, un dels pilars del seu Pla Estratègic 2019-2021, CaixaBank s'ha situat entre els bancs millor valorats del món per la qualitat dels seus productes i serveis digitals.





A més, CaixaBank ha desenvolupat projectes que han marcat fites tecnològiques en el sector, com la creació dels primers caixers que permeten realitzar reintegraments mitjançant reconeixement facial i sense haver d'introduir el PIN, un projecte triat com un dels Projectes Tecnològics de l'Any en els Tech Project Awards de la revista The Banker.





El 2019, l'entitat ha estat reconeguda com la Millor Transformació Bancària a Europa Occidental per la revista Euromoney, i el Banc Més Innovador a Europa Occidental per la revista estatunidenca Global Finance. A més, ha estat reconeguda com a millor entitat de Banca Privada del món per la seva comunicació digital als seus clients, en els Wealth Tech Awards de la revista PWM, del grup Financial Times.





CaixaBank és el grup financer líder en banca minorista a Espanya i un dels més importants de Portugal, amb 15,6 milions de clients en el mercat ibèric i la major xarxa comercial de la península.