Casado ofereix a Sánchez negociar el PGE si trenca amb els independetistes

Pablo Casado, li ha garantit a Pedro Sánchez, l'estabilitat pressupostària pactan amb els populars els pròxims pressupostos generals de l'Estat si trenca amb els independentistes i renúncia a la taula entre el Govern central i l'autonòmic, així com a reformar el delicte de sedició per afavorir a els condemnats de l'Procés.





Durant la seva trobada a La Moncloa, Casado li ha demanat que imprimeixi un gir radical a algunes de les primeres decisions que ha pres en tot just un mes al front del nou Executiu de coalició.





En una compareixença davant els mitjans de comunicació al Palau de la Moncloa, Casado ha explicat com ha reclamat a Sánchez que "renunciï" a la taula de negociació amb els independentistes catalanes en què "ni tan sols" ha establert una sèrie de "línies vermelles ".





Però també li ha demandat que "no modifiqui el Codi Penal" per beneficiar els dirigents condemnats pel 'Procés' i que no nom a l'exministra de Justícia Dolors Delgado com a fiscal general de l'Estat a l'considerar el PP que "no reuneix els requisits "mínims per al càrrec.





En matèria de política exterior, Casado també ha exigit a Sánchez que torni a referir-se a Joan guiat com a president legítim de Veneçuela.





Casado ha insistit en la seva compareixença: "He reiterat a Sánchez que el PP continua amb la mà estesa per arribar a pactes fonamentals, perquè no hagi de dependre de independetistes, batasuns, ni radicals."





Casado ha reclamat que garanteixi la "inhabilitació de Quim Torra, president de la Generalitat, i que no modifiqui el Codi Penal per "beneficiar" els independentistes presos com si fos un "indult per la porta de darrere".





Ha demandat també al president del Govern central que "no nomeni com a fiscal general de l'Estat Dolores Delgado", al·legant que "no reuneix els requisits d'imparcialitat" després de ser diputada del PSOE i ministra del PSOE.





En política exterior, ha demanat que "reconegui" Juan Guaidó com a president legítim de Veneçuela i que s'atorgui a l'opinió pública "tota la informació" sobre la reunió que van mantenir en l'aeroport de Barajas el ministre de Transports, José Luis Ábalos, i la vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez. A més, l'ha instat a defensar a les ciutats autònomes de Ceuta i Melila davant l'actuació del Marroc.





En matèria econòmica, el líder dels 'populars' ha demanat a Sánchez que mantingui la reforma laboral que va aprovar en 2012 l'Executiu de Mariano Rajoy, sobretot després del que assenyala l'informe del Fons Monetari Internacional (FMI), que renunciï a pujades d'impostos, de retorni l'IVA a les comunitats autònomes -cosa que va rebutjar en la reunió del Consell de Política Fiscal (CPFF) i que "preservi la caixa única de la Seguretat Social" davant les informacions que, segons ha dit, s'estan publicant per a aconseguir el suport dels nacionalistes bascos als PGE.





RESPOSTA DEL GOVERN





El Govern central nega que Casado hagi tendit la mà a Sánchez en algun assumpte i ha denunciat que el principal partit de l'oposició segueix instal·lat en una "actitud negacionista" que tanca la porta a qualsevol col·laboració, en supeditar-la al fet que s'assumeixi el seu programa electoral. "O es fa la meva política o que ja se sàpiga que aquest país no pot comptar amb el PP", és el resum que l'Executiu fa de la posició de Casado.





"Lamentablement no hem trobat en el senyor Casado l'actitud de col·laboració que la situació d'Espanya requereix. No hi ha hagut cap compromís, cap concreció que el Partit Popular hagi pogut traslladar-li al president del Govern central per poder, almenys en els temes rellevants, intentar buscar un acord", ha criticat la ministra d'Hisenda i portaveu de l'Executiu, María Jesús Montero, en roda de premsa en el Palau de la Moncloa al final de l'entrevista entre els dos dirigents polítics.





Montero ha acusat els populars de no haver assumit la seva derrota electoral en les dues últimes eleccions generals i d'estar "bloquejant" el funcionament de les institucions i d'altres poders que "ja es ressenten" per no poder renovar els seus òrgans directius, com succeeix, ha enumerat, amb el Consell General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Poble, el Tribunal de Comptes, o el Consell d'Administració de RTVE.