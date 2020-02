La Fiscalia es querella contra el cap de l'oficina de Puigdemont per presumpta malversació

La Fiscalia de Barcelona s'ha querellat contra el responsable de l'Oficina de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, i contra la secretària general de Presidència, Meritxell Massó, per presumpte delicte continuat de malversació de cabals públics i de prevaricació administrativa.









La querella que ha recaigut en el jutjat d'instrucció 28 de Barcelona, es dirigeix contra Alay i Massó per les despeses d'un viatge de el 30 d'octubre a el 6 de novembre de 2018 per fer d'observador en el referèndum de Nova Caledònia, per més de 4.000 euros.





També es recull en la querella les despeses dels peatges d'autopista de el trajecte a la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), de 3 de setembre de 2018, i considera que "a la vista de les funcions i activitats que el querellat té encomanades, no hi ha cap raó que justifiqui el pagament amb càrrec a la partida pressupostària 'Oficina de l'expresident" d'aquests dos conceptes.





En un tuit, Puigdemont ha afirmat: "La qüestió és perseguir-nos i impedir que fem política. Busquen la mort civil de tots nosaltres. No la hi regalarem".





La Fiscalia va obrir diligències de recerca el 20 de setembre de 2018 per si s'havia nomenat Alay "contravenint de manera deliberada i arbitrària la normativa aplicable a la creació de llocs de treball", i finalment, després d'investigar els fets, la querella se centra en la petició, autorització i pagaments suposadament indeguts per part d'Alay.





Segons el Ministeri Públic, Alay va actuar "abusant de la seva condició de responsable de l'Oficina de l'expresident Carles Puigdemont, excedint-se en les funcions que com a tal té atribuïdes" sobre la base de la resolució PRE/1635/2018 d'11 de juliol.





Considera que es va apartar "de la seva obligació de servir a interessos generals propis del personal de l'administració pública i amb el propòsit d'enriquiment il·lícit".





Així, recull que Alay va sol·licitar autorització com a responsable de l'oficina de Puigdemont davant la Conselleria de Presidència de la Generalitat per a viatjar a Nova Caledònia com a observador del referèndum, amb un cost de bitllets d'avió de 4.389,79 euros, als quals se sumen els justificants de fons de maniobra per menjars per valor de 337 euros.





Totes les despeses, recalca el Ministeri Fiscal, van ser "assumides i ateses" pel Departament de Presidència i abonats a través de la partida pressupostària corresponent a l'Oficina de l'expresident.





Així mateix, amb la mateixa operativa, es van abonar els peatges d'autopista que Alay va abonar quan va acudir al centre penitenciari de Lledoners, on estan interns set líders independentistes condemnats pel Tribunal Suprem pel procés sobiranista.





El fiscal considera que, "de confirmar-se els indicis de criminalitat exposats i sense perjudici que la instrucció permeti perfilar les qualificacions jurídiques finalment aplicables, poguessin haver-se comès algun o alguns dels següents delictes": delicte continuat de malversació de cabals públics i delicte de prevaricació administrativa.





La setmana passada, el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló va desimputar Alay i l'empresari i senador Josep Maria Matamala, investigats en una altra causa per acompanyar Puigdemont quan va ser detingut a Alemanya al març de 2018.