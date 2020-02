L'Antic Teatre lluita contra el perill de la seva desaparició

"A l'Antic no se'l toca; és la nostra casa i la casa es defensa" va exclamar, entre els aplaudiments de l'audiència, Chano, un dels molts participants en un acte multitudinari que més que roda de premsa va ser una manifestació de protesta contra el perill que aquest local sucumbeixi a les exigències de la nova legislació immobiliària. Segons van explicar els responsables d'aquest teatre, amb Semolina Tomic al front, l'intent de la propietat d'elevar la renda a 7.500 euros mensuals fa inviable la continuïtat d'aquest projecte iniciat el 2003.









En efecte, Tomic, que s'expressa en un curiós catanyol, va explicar que va ser llavors quan es van fer càrrec d'aquest espai que havia ocupat des de principis de segle XX el Cercle Barcelonès de Sant Josep Obrer i que estava en ruïnes. Van haver de superar l'intent de l'Ajuntament de clausurar el local per falta de condicions de seguretat i van invertir al voltant d'un milió d'euros entre 2007 i 2013 per a la seva rehabilitació, aconseguint finalment una nova llicència d'activitat. Des de llavors han desenvolupat una reeixida tasca com a centre d'acollida de tota mena d'iniciatives amb tan bon resultat que poden enorgullir-se d'haver realitzat 3.732 funcions en què han participat 3.311 artistes i que han vist 104.491 espectadors amb una mitjana d'ocupació del 55/60%.





Les dades referides al 2019 van registrar un pressupost de 346.965'24 euros, dels quals el 43% es van dedicar a projectes i activitats i la resta, a infraestructures i manteniment. Quant als ingressos, el 57% van ser propis i la resta, finançament públic. La despesa de suport a la creació suposar el 17'28% amb preu mitjà per funció de 542'13 euros i el de programació, el 17'47% amb un preu mitjà de 477'19 euros. Es van oferir 40 espectacles amb 127 funcions i el preu mitjà per espectacle va ser de 477'19 euros.