El Saló Internacional de la Logística 2020 aposta per la sostenibilitat

El Comitè Organitzador del Saló Internacional de la Logística (SIL) 2020, que se celebra del 9 a l'11 de juny, aposta en aquesta edició per la sostenibilitat i la logística 4.0.









Amb l'objectiu de seguir evolucionant sempre de la mà de el sector i avançar-se a les tendències i novetats de el sector, ahir va reunir el seu Comitè Organitzador a les oficines de el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), entitat organitzadora del SIL.





A la reunió van estar presents Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i President del SIL, Blanca Sorigué, directora general del CZFB i del SIL, i presidents i secretaris generals de destacades associacions i entitats professionals, com és el cas d'ACTE, UNO, Centre Espanyol de Logística (CEL), Fundació ICIL, Transprime, Fundació i2Cat, Pimec Logística, ABE-l, ASCAME, ATEIA, Consell General d'Agents de Duanes, Europlatforms, FETEIA i Fundació Cercle d'Infraestructures .





Durant aquesta reunió es van plantejar els principals temes que més preocupen al sector. La sostenibilitat i la logística 4.0 seran els principals eixos del SIL 2020 que comptarà per primera vegada amb la celebració d'un Congrés Europeu de Parcs Tecnològics, organitzat en col·laboració amb l'Associació Mundial de Parcs Tecnològics.





Una altra de les grans novetats de la present edició del SIL serà el canvi de format del SIL Congress que comptarà amb tres escenaris: un Teatre, on una sèrie de gurus tractaran en profunditat temes dirigits a directius i quadres de comandament d'empreses industrials; un espai de debats; i una sala on es tractaran temes d'interès d'actualitat del sector.





Entre els temes que es debatran cal destacar aspectes relacionats amb la digitalització, el 5G, les noves tecnologies, els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), el paper de la dona en el sector, la ciberseguretat, l'emprenedoria, la indústria 4.0 o el Brexit. Dins de la Cimera Mediterrània de Logística i Transport, que enguany arribarà a la seva divuitena edició, se celebrarà la primera edició de l'Africa Logistics Meeting.





Sorigué ha destacat que "si el SIL ha aconseguit arribar a la seva 22a edició consolidant-se com la cita de referència per al sector al sud d'Europa i la Mediterrània ha estat, precisament, gràcies a el fet d'haver anat evolucionant sempre de la mà de el sector".





Navarro ha remarcat que "la reunió de Comitè Organitzador del SIL ens ha servit per fer una bona anàlisi per veure d'on venim, on som i cap on volem anar per fer un SIL encara més potent i seguir consolidant la nostra posició com a Fira de Logística, transport, intralogística i SupplyChain de al Sud d'Europa".





La 22a edició del SIL també acollirà la celebració de la Nit de la Logística i el lliurament dels Premis SIL que enguany tindrà lloc el primer dia de la Fira, el dimarts 9 de juny.