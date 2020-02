El Rei presideix el Consell de Ministres per primera vegada en un Govern de Sánchez

El Rei Felip VI presideix aquest dimarts un Consell de Ministres al Palau de la Zarzuela, una reunió en la qual està prevista que el cap de l'Estat es dirigeixi als membres de Govern i que aquest, al seu torn, l'informi de les seves principals línies d'actuació.









És la primera ocasió en què el Rei presideix el Consell de Ministres amb Pedro Sánchez com a cap de l'Executiu i la segona des de la seva proclamació com a cap de l'Estat el 2014. L'anterior va ser tot just un mes després de la proclamació, concretament el 18 de juliol de 2014, amb Mariano Rajoy com a president.





El Consell de Ministres que presideix el Rei té caràcter deliberant, després l'Executiu celebra una segona reunió amb caràcter decisori al Palau de la Moncloa.





Entre els assumptes previstos per al Consell de Ministres de dimarts hi ha les anomenades 'taxa Google' i 'taxa Tobin' i la derogació de l'article de la reforma laboral del 2012 que permet l'acomiadament per acumulació de baixes mèdiques justificades.





El Govern central ha avançat que la taxa de serveis digitals s'adoptarà amb un sistema similar a l'anunciat per França, de manera que el pagament es farà a final d'any, per veure com evoluciona la negociació en l'àmbit de l'OCDE per a una taxa global.





L'anterior cap d'Estat, el rei Joan Carles, va presidir durant el seu regnat un total de 14 Consells de Ministres, en la seva majoria al Palau de la Zarzuela, però també en altres llocs, com el Palau Reial en dues ocasions, el 1984 i 1985.





De fet, quatre d'aquells Consells presidits pel Rei es van celebrar fora de Madrid, a l'Ajuntament de La Corunya (el 30 de juliol de 1976), el Palau Reial de l'Almudaina (Palma, el 4 d'agost de 1983), en el Monestir de la Rábida (Huelva, 3 de agost de 1992) i al Rectorat de la Universitat de Santiago de Compostel·la (el 24 de juliol de 1999).