Messi i Hamilton comparteixen el premi Laureus 2020 al Millor Esportista Masculí de l'any

El futbolista argentí del FC Barcelona, Leo Messi, el pilot anglès Lewis Hamilton (Mercedes), la gimnasta nord-americana Simone Biles i la selecció sud-africana de rugbi van ser alguns dels grans triomfadors dels Premis Laureus 2020, que es van lliurar aquest dilluns a Berlín.









En la categoria de 'Millor Esportista Masculí', ni el pilot català Marc Márquez (Repsol Honda), campió del món de MotoGP, ni el tennista balear Rafa Nadal, guanyador el 2019 de Roland Garros, l'US Open i la Copa Davis, van poder conquerir la preuada estatueta, que per primera vegada en la història d'aquests guardons va ser compartida per Leo Messi i Lewis Hamilton, que van rebre el mateix nombre de vots dels membres de l'Acadèmia.





El '10' blaugrana no va anar a Berlín i va demanar "perdó" a través d'un vídeo. "Em feia molta il·lusió poder estar pel que significa i vull enviar aquest missatge per agrair a l'Acadèmia per haver-me lliurat aquest reconeixement. És un premi molt important i em sento especialment honrat per ser el primer a guanyar-lo en un esport de grup", assenyalar l'argentí.





Per la seva banda, Hamilton, que sí que va acudir a la gala, va reconèixer l'"honor d'estar envoltat al costat de tantes estrelles i llegendes" i va donar les gràcies a Mercedes-Benz per donar-li "l'oportunitat" i a Laureus "per canviar la vida a tanta gent al voltant del món".





"És responsabilitat de tots fer servir la nostra plataforma per realment fer força per la igualtat de gènere, la inclusió i assegurar-nos que estem participant i tractant de representar on està el món avui", va afegir el de Stevenage, que el 2019 va conquistar el seu sisè Mundial de F -1.





Tampoc hi va haver sort per a l'esport nacional en la categoria de 'Millor Equip Internacional', on aspirava al Laureus la selecció espanyola masculina de bàsquet, campiona de món l'any passat, però que va ser derrotada per la selecció sud-africana de rugbi, campiona de món i que va aconseguir el seu segon Laureus després del de 2008. Els 'Springboks' també van poder en la votació amb el Liverpool, l'escuderia Mercedes, la selecció femenina nord-americana de futbol i Toronto Raptors.





Però l'esport espanyol no va marxar de buit de la capital alemanya ja que l'Acadèmia dels Laureus li va concedir un guardó honorífic, el Premi a l'Assoliment Extraordinari, que només ha estat concedit en quatre ocasions i com a reconeixement al seu treball amb les seleccions de totes les categories i gèneres.





Elisa Aguilar, directora de Competicions de la FEB, va ser l'encarregada de donar les gràcies per rebre, de mans de la velocista jamaicana Shelly-Ann Fraser, "un premi especial". "Aquí hi ha molta passió, humilitat, treball dur i l'esforç de tots els que es comprometen a fer-ho possible i que treballen dur a l'ombra per aconseguir aquest premi. Aquest reconeixement és un honor perquè hi ha molta gent darrere de nosaltres que segueix perquè el bàsquet espanyol continuï creixent", ha indicat.





La directiva va estar acompanyada a l'escenari pel seleccionador nacional Sergio Scariolo, l'exseleccionador Pepu Hernández, i els exjugadors Carlos Jiménez, Amaya Valdemoro i Marta Fernández, i Pau Gasol també va gravar un vídeo d'agraïment per aquest "reconeixement a la feina dura de tots els equips masculins i femenins".





SIMONE BILS





A més, la gimnasta nord-americana Simone Biles va repetir guardó que fa a 2019 i va aconseguir per tercera vegada, després també el de 2017, el Laureus a la 'Millor Esportista Femenina' per davant de Shelly-Ann Fraser-Pryce, les nord-americanes Allyson Felix, Megan Rapinoe i Mikkaela Shiffrin i la japonesa Naomi Osaka. "És genial tenir el meu tercer Laureus i vull donar les gràcies a la meva família i els meus fans", ha expressat, en una connexió en directe des del seu lloc d'entrenament, la pentacampiona de l'món l'any passat.





El guanyador del Tour de França, el colombià Egan Bernal (INEOS), es va endur el premi a la 'Revelació', mentre que el de 'Reaparició' va ser per a la pilot alemanya Sophia Flörsch, que va reaparèixer el passat novembre al GP de Macau , precisament on un any abans va patir un greu accident a la F3 que li va produir una fractura espinal.





La ucraïnesa Oksana Masters es va emportar el guardó de 'Millor Esportista amb Discapacitat' i la 'rider' nord-americana Chloe Kim el de 'Millor Esportista d'Acció'. A més, la selecció índia de cricket es va adjudicar el guardó que va premiar el 'Millor Moment Esportiu' d'aquests 20 anys d'història dels premis per la conquesta del Mundial de 2011, i l'exjugador de bàsquet alemany Dirk Nowitzki va rebre el premi a la Trajectòria esportiva, amb el qual es va tancar una gala que també va tenir un record a la figura d'el mort Kobe Bryant, homenatjat amb un minut d'aplaudiments.





LLISTA DE PREMIATS DELS LAUREUS 2020.





MILLOR ESPORTISTA MASCULÍ: Leo Messi i Lewis Hamilton.

MILLOR ESPORTISTA FEMENINA: Simone Biles.

MILLOR EQUIP: Selecció sud-africana de rugbi.

REVELACIÓ DE L'ANY: Egan Bernal.

REAPARICIÓ DE L'ANY: Sophia Flörsch.

MILLOR ESPORTISTA AMB DISCAPACITAT: Okasana Masters.

MILLOR ESPORTISTA D'ACCIÓ: Chloe Kim.