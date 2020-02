15 ferits en un incendi al carrer Marina de Barcelona, 4 d'ells greus

Un incendi al carrer Marina de Barcelona ha causat 15 ferits la matinada d'aquest dimarts, i nou d'ells han estat traslladats a centres hospitalaris i la resta atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) 'in situ'.





Segons han explicat fonts municipals, d'entre els traslladats als hospitals, dos presenten cremades i estan en estat greu, mentre que els altres set estan afectats per inhalació de fum, dos d'ells greus.









Els Bombers de Barcelona han rebut l'avís cap a les 4.30 hores, s'han desplaçat fins a la zona 12 dotacions i han pogut apagar el foc passades les 5.00 hores.





L'edifici no presenta danys estructurals, però a primera hora d'aquest dimarts els veïns no poden tornar perquè no tenen serveis, explica l'Ajuntament.





El consistori ha activat el servei d'emergències i urgències socials municipals per si cal allotjar algun dels veïns de l'edifici afectat.