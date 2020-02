La Junta Directiva del FC Barcelona hauria contractat una empresa, per un valor aproximat al milió d'euros, per millorar la imatge del club i del seu president, Josep Maria Bartomeu, a les xarxes socials i, d'altra banda, desprestigiar els seus rivals.





Segons ha informat aquest dilluns el programa 'Què t'hi jugues!' de la Cadena Ser, el club hauria contractat l'empresa I3 Ventures per crear estats d'opinió favorables al club i a l'actual Junta Directiva a les xarxes socials i desprestigiar-ne els opositors.





D'una banda, l'empresa crea perfils "no oficials" a les xarxes per protegir la reputació i les decisions del president blaugrana i, per l'altra, erosionar la imatge de jugadors actuals, exjugadors o candidats a la Presidència.













Segons la informació, l'empresa gestiona desenes de comptes a Facebook o Twitter que haurien atacat, entre d'altres, jugadors del primer equip de futbol com Gerard Piqué, pel seu vessant d'empresari, o el capità i referent Leo Messi per la seva renovació.





Pep Guardiola, Carles Puyol o Xavi Hernández també han estat algunes de les dianes d'aquests comptes que ha creat l'empresa que hauria contractat el FC Barcelona, per un valor inferior al milió d'euros.





Segons el programa, el club admet aquesta contractació però no es fan responsables dels continguts de les publicacions, i defensen que la premissa era publicar "missatges positius", si bé aquests perfils han atacat entitats i expresidents, com Joan Laporta.





EL BARÇA NEGA LA CONTRACTACIÓ





El FC Barcelona ha negat aquest dilluns tenir cap tipus de relació amb la contractació de serveis encarats a desprestigiar rivals, jugadors o entitats a les xarxes socials, si bé reconeix que té un acord amb una empresa per "protegir la reputació" de l'entitat.





"El club nega rotundament cap relació i, encara més, la contractació de serveis vinculats a comptes de xarxes socials que hagin difós missatges negatius o de menysteniment en relació amb qualsevol persona, entitat o organització que tingui o hagi tingut relació amb el club", ha assenyalat el Barça en un comunicat.





Sí confirma que l'empresa I3 Ventures és proveïdor del club, però assegura que no té "cap vincle" amb els comptes que malmeten contra jugadors, exjugadors, rivals, entitats o candidats a la Presidència del club.





"Si es demostrés cap mena de relació, el club rescindiria immediatament la seva relació contractual i exerciria les accions legals oportunes en defensa dels seus legítims interessos", ha assegurat.





FONT I BENEDITO





Arran d'aquesta informació, dos dels precandidats a la Presidència del club que també han estat objecte d'aquesta campanya de desprestigi, com Agustí Benedito i Víctor Font, ja han reaccionat. Benedito, que va concórrer a la Presidència en els anteriors comicis, ha exposat que el club "respondrà als tribunals".





Per la seva banda, el precandidat Víctor Font, que es presentarà a les eleccions per primera vegada, ha assegurat en un comunicat que Bartomeu i la seva junta haurien de "sortir immediatament" a donar explicacions i, en cas que els fets es confirmin, creu que s'hauran gastat diners del club per atacar els seus socis i jugadors, la qual cosa perjudica la imatge de l'entitat i "avergonyeix" els socis.