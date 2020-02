Rodrigo Corrales: "Dos Europeus seguits és una cosa que ni nosaltres mateixos podíem imaginar"

Si una clara matí d'estiu es troba passejant per Cangas i veu que sense un sol núvol al cel de sobte s'enfosqueix el dia, no crea estar en presència d'un gegant o un molí, ja que el més segur és que sigui Rodrigo Corrales. El porter i una de les figures de la Selecció Espanyola d'Handbol ho tapa tot amb els seus 2,02m, fins i tot el sol si s'ho proposa. Acostumat a mesurar-se mà a mà amb els millors fusellers de Europa, Corrals és un home sense por, suposem que perquè s'ho van treure a força de cops de pilota.





Rodrigo Corrales, porter de la selecció i el PSG | Foto: PSG.fr





Galiciapress va poder xerrar amb ell mentre prepara l'assalt a la Champions, la competició de clubs a la que té més ganes. En el seu últim any al París Saint Germain, Corrals espera acomiadar-se amb el gran títol de clubs abans d'iniciar una nova etapa a Hongria, on cobrirà la plaça deixada per Sterbik a la porteria de Veszprem. Sobre això i sobre com va viure l'Europeu des de dins vam parlar amb el porter de la selecció espanyola en aquesta primera part de l'entrevista.





El primer de tot: a cinc mesos d'anar a Tòquio, com està Rodrigo Corrales? Com li està anant l'any? Millor no va poder començar sembla...

Doncs sí, millor no va poder començar amb aquest Europeu. Era molt important per a nosaltres, encara que un títol sempre és una cosa importantíssima, ja no només pel fet de guanyar sinó també per la forma, amb l'equip que tenim, amb el joc que vam mostrar i la manera gairebé perfecta de aconseguir-ho perquè només vam empatar un partit i no vam perdre cap. En una competició així això és molt complicat. Però ara toca estar de nou en el treball amb l'equip, ja portem diversos partits i ara pensant en el club, amb el que tenim uns objectius encara molt bons que complir amb la lliga, on anem primers, les copes a França i, òbviament , la Lliga de Campions. Ara la vida és de club, però quan toqui pensarem en la selecció.





