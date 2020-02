L'exministre Miguel Sebastián creu que el Govern espanyol hauria de "tirar la tovallola" amb el PGE de 2020

L'exministre socialista Miguel Sebastián ha considerat aquest dimarts que el Govern espanyol hauria de "tirar la tovallola" pel que fa a l'elaboració del Pressupost General de l'Estat (PGE) del 2020 i fer "ja" el de l'any 2021 per aprovar-lo aquest any.





Sebastià admet ser "bastant radical" en aquest plantejament però ho justifica en el fet que l'any 2020 "hi ha poca cosa a fer perquè no" es pot "pujar ja l'IRPF, no es pot pujar l'impost de societats" i el cobrament de la taxa Google es retardarà "fins l'any que ve i, per tant, hi ha un marge de maniobra molt escàs com per fer un pressupost en l'any 2020 amb molta despesa i complir uns objectius que són molt ambiciosos" com és arribar a l'1,8 per cent de creixement de l'economia.





En aquest sentit, entén que aprovar els PGE de 2021 "donarien un horitzó de més llarg termini al problema pressupostari" actual.









Durant un esmorzar informatiu de Cajamar, Sebastián també es va pronunciar sobre la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) afirmant que li agraden les "reformes radicals però graduals", pel que ha admès que "no" li ha agradat l'increment "tan sobtat" .





Va afegir que ell "potser" hauria incrementat el SMI de manera "gradual" encara que va reconèixer haver-li sorprès que la pujada s'hagi pactat amb la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE).





De totes maneres, va matisar que si es produís una desacceleració econòmica, tot i que creu que "no", es notaria el "impacte negatiu".





PROBLEMES A LA ZONA EURO





D'altra banda, Sebastià va exposar la seva visió sobre l'economia mundial, europea i espanyola, i les seves possibilitats. En aquest sentit, ha assenyalat que la zona euro "té un problema perquè el món està creixent molt" però Europa "està creixent a poc i dins de la zona euro el pitjor país és Itàlia, que porta 10 anys amb creixement zero de mitjana, però Espanya tampoc està anant particularment bé ".





En el cas particular d'Espanya, ha apuntat que té "molts llasts del passat, fonamentalment deute públic i deute privat, una taxa d'atur molt alta", al que ha afegit que hi ha un "problema amb el model productiu, una baixa productivitat que hi ha de canviar".





Això, va afegir, "és aplicable a tots els sectors i a totes les regions", per aquest motiu va puntualitzar que un nou model productiu "hauria de ser comuna a tots" els govern regionals, als empresaris i als el sector financer.





En relació amb això, va exposar que en cas del turisme s'ha d'intentar fer una aposta per un "més qualitat", on s'emprin les noves tecnologies per atraure viatgers de qualitat i fer una oferta més personalitzada, o en el cas de l'agricultura i indústria va considerar que han d'apostar per les energies renovables, per la mobilitat elèctrica.





"Hi ha moltes coses que es poden fer, que podrien donar creixement amb respecte a l'entorn i a la lluita contra el canvi climàtic. Cerca aquesta compatibilitat és la clau de l'èxit empresarial", ha conclós.





TAXA TURÍSTICA





Pel que fa a la recerca d'un nou model productiu aplicat al turisme per arribar a un turista de més qualitat i qüestionat si la taxa turística seria una opció per a això, Sebastián ha apuntat que aquestes taxes "estan justificades en les zones on hi ha una pressió turística molt excessiva i comença a haver-hi problemes de recursos ", citant com a exemple ciutats com Barcelona, Granada o Sant Sebastià, perquè la" pressió turística és tan alta que acaba sent un problema "fins i tot per a la convivència dels ciutadans.





Per això, ha apuntat que "potser" seria aplicable en algunes zones de les Balears o de Lanzarote on hi ha una "forta pressió turística" encara que va puntualitzar que quan es refereix a apostar pel model de qualitat "no és necessàriament" la taxa turística, sinó buscar des del sector privat l'atracció d'un turisme que gasti més. "En lloc d'un model de més i més turistes, un model de més i més ingressos, que hi hagi més ingrés per turista", ha afegit.





Finalment, en relació a com pot afectar el Brexit i la guerra comercial al context econòmic, ha apuntat que el segon "ha debilitat a tothom", ja que l'any 2019 el creixement del comerç mundial va ser "el pitjor des de la crisi, des de 2009, i un dels pitjors des de la Guerra mundial, ha debilitat al comerç mundial".





Si bé, ha exposat que aquesta setmana ha començat una nova fase en la guerra entre la Xina i els EUA, que "tant de bo es mantingui", ja que la Xina té uns compromisos "molt importants de compra enguany amb els Estats Units" encara que ha apuntat que hi ha "un problema latent de recrudescència de la guerra comercial entre els EUA i Europa, que cal evitar... Aquest és un dels risc i l'altre és el coronavirus".





En relació al Brexit, Sebastià entén que "si a la fi cal una decisió, que l'ha hagut, i després un acord, que ho haurà", el Brexit "no tindrà tant impacte, pràcticament el seu impacte financer ja està descomptat i crec que el Brexit no tindrà l'impacte negatiu que molta gent ha dit que anava a tenir".