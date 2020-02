La pobresa infantil augmenta un 35% a les llars en què només treballa un dels pares

El risc de pobresa infantil ha augmentat el 35,5% en els llars on només treballa un dels pares. Aquesta és una de les conclusions de l'estudi 'Objectiu: pal·liar la pobresa infantil', publicat per l'Observatori Social de La Caixa.













L'estudi inclou l'informe 'L'impacte persistent de la crisi econòmica i la pobresa infantil', signat per Sara Ayllón, investigadora del departament d'Economia de la Universitat de Girona (UdG), que destaca l'estreta relació entre pobresa infantil i mercat de treball , i no només com a conseqüència de la crisi econòmica.





Ayllón fa un diagnòstic de l'evolució de la pobresa entre els anys 2008 i 2018, i examina com la recessió econòmica va tenir importants conseqüències en els nens, agreujant la "situació ja preocupant" abans de la crisi.





L'article especifica que el risc de pobresa infantil varia segons la composició familiar i la situació laboral dels pares. Quan només un dels dos progenitors està empleat, viure amb tots dos no garanteix una vida digna.









A l'inici de el període estudiat, el 2008, més de tres de cada deu nens en aquesta situació vivien sota el llindar de pobresa ancorada (35,5%).





El panorama per a aquest grup no ha millorat i el 2018, el 48,1 per cent dels nens en aquest tipus de llars vivien en la pobresa. Els més vulnerables són aquells nens en famílies en què cap dels dos progenitors treballa.





El 2018, eren pobres vuit de cada deu menors en aquesta situació, enfront dels set de cada deu de 2008. A aquests els segueixen els nens que creixen en famílies monoparentals en què el pare o la mare no treballa.





A més, segons l'estudi, el 2008 eren pobres el 71,7% dels nens que vivien en llars amb baixa intensitat laboral, és a dir, on les famílies amb prou feines tenen ingressos de mercat laboral i treballen menys del 20% del seu potencial-. El 2018, aquesta xifra va augmentar, i ja són més de vuit de cada deu.