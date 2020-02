Consell Assessor d'Agbar: "L'aigua ha d'unir-nos davant el repte del canvi climàtic que ens afecta a tots"

Les conclusions del Consell Assessor de Participació, Transparència i Acció Social d'Agbar han estat vuit, però el fil comú, és la necessitat que hi ha de treballar en la mateixa direcció tots els actors implicats, administracions públiques, el sector privat, la societat civil organitzada i no organitzada i els actors socials. És la societat la que unida ha de combatre els efectes del canvi climàtic, que recentment s'ha manifestat a través de per exemple la Borrasca Glòria.









Membres de el Consell Assessor / Agbar





Els membres d'aquest Consell Assessor han après junts i molt sobre com funciona la gestió del cicle complet de l'aigua, que fa que en l'aixeta de totes les llars, cada dia arribi aigua potable de qualitat, per als diferents usos de la vida diària.





Molts han manifestat haver-se sorprès sobre la complexitat de la mateixa, com el cap de Meteorologia de TVC i professor associat de la UB, Tomàs Molina, qui obertament ha admès que "quan vaig entrar no sabia res de l'aigua i ara, gràcies, amablement, a tot l'ensenyat, per exemple, pel cap de la planta potabilitzadora de Cornellà, sé moltes coses, i que arribi l'aigua és un procés complex, per això hem de connectar bé tot el procés de l'aigua. Aquest pot resumir-se en recollir l'aigua, beure i 'trepitjar-la' i això ho fan des de tots els ajuntaments, cal unir esforços per simplificar els processos, perquè ens trobem davant fenòmens meteorològics que ni jo he estudiat perquè no es produïen. Abans, el que passava cada 200 anys passa cada cinc i tots hem d'aprendre a com gestionar aquestes noves situacions, que són noves per a tothom, fins i tot per a mi".





Mentre l'exalcalde de Barcelona i actual president d'IdenCity i Barcelona Plataforma Empresarial, Jordi Hereu, feia una crida a la "unió al voltant del debat l'aigua, que no sigui font de confrontació sinó de pacte i col·laboració, davant el repte del canvi climàtic. Som necessaris tots per afrontar els efectes que sobre l'aigua té el canvi climàtic i aquí hem de treballar junts.Cal fer una aposta per la col·laboració publicoprivada, és necessària per fer viable i construir aliances entre societat civil, empresa i administracions públiques".





EL CONSELL ELABORA UN PLA PER PAL·LIAR ELS EFECTES DEL CANVI CLIMÀTIC





Entre els membres del Consell Assessor es troben Dolors Camats, directora de Cooperativa Obrera d'Habitatge del Prat de Llobregat SCCL, Felipe Campos, director general de l'Associació Educativa Ítaca de l'Hospitalet de Llobregat, Pilar Díaz, professora universitària especialista en diversitat funcional, Ramon Folch, sociòleg i president d'ERF, Jordi Giró Castañer, president de la CONFAVC, Jordi Hereu, president d'IdenCity i president de BPE, Francesc Iglesies, secretari d'Afers Socials i Famílies de la Conselleria de Treball, Victoria Eugènia Martínez, exdirectora de la Fundació Agbar, Anna Merino, consultora experta en regulació de mercats i competència, Tomàs Molina, cap de meteorologia de TV3 i professor associat de la UB, Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya, Miquel Roca, president SEBAP i advocat Fundador de Roca Junyent, Camil Ros, secretari general d'UGT Catalunya, Josep Sánchez Llibre, president de Foment de l'Ocupació, i Pere Vilanova, catedràtic de ciència política i administració de la UB.





Les conclusions del Consell Assessor de Participació, Transparència i Acció Social d'Agbar es divideixen en un pla en tres direccions: La primera al voltant del medi ambient, el canvi climàtic i els recursos hídrics. La segona reflexiona al voltant de l'economia i la gestió de l'aigua i la tercera aporta propostes per al diàleg i el compromís social.





Des de Foment de l'Ocupació, el seu president, Josep Sánchez Llibre, ha recordat als presents a l'auditori del Museu de les Aigües de Cornellà, entre els quals es trobaven molts alcaldes i regidors de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que és necessari perquè "les empreses puguin desenvolupar la seva activitat amb normalitat, que hi hagi una estabilitat jurídica i institucional".





Per la seva banda, el president de la CONFAVC, Jordi Giró, ha apostat pel "diàleg i molta col·laboració", com ha emfatitzat el secretari general de CCOO, Javier Pacheco, que també ha defensat la col·laboració publicoprivada incorporant noves formes de participació de la societat civil que "té majors estàndards d'exigència en l'exercici dels seus drets a un ritme més ràpid que abans. els temps ja són uns altres i els canals de col·laboració hem de trobar la manera que evolucionin".









Membres de el Consell Assessor parlant de les conclusions / Catalunyapress





El secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros, ha subratllat "la necessitat de garantir l'accés universal a l'aigua, aprenent de la gestió de l'aigua que es porta a terme a l'àrea metropolitana, de la qual Agbar participa activament".





Francesc Iglesias, Secretari d'Assumptes Socials i Família del Departament de Treball de la Generalitat, ha posat èmfasi en la seva intervenció en com "la col·laboració entre diferents actors fa que es redueixi el percentatge de població que es troba en el llindar de la pobresa. Si aquesta col·laboració no es produeix està se situa al voltant del 41% i baixa si aquesta col·laboració té lloc fins al 21%. El nostre nivell d'efectivitat, però, és en països com Letònia o Estònia. Hem de millorar la col·laboració publicoprivada per ser més eficients".









Reunió de Consell Assessor / Agbar





En la mateixa tesi, Pilar Díaz, Professora Associada de la UB i experta en polítiques de discapacitat, ha admès que "únicament amb la intervenció pública és insuficient, en soledat el sector públic o el sector privat poden afrontar aquest repte de la pobresa extrema, cal col·laborar i fer-ho junts".





Ramon Folch, Socioecòleg, han insistit en la necessitat d'incorporar la "reutilització" de l'aigua en la gestió del cicle de l'aigua.





AGBAR APOSTA PER SUMAR ESFORÇOS





El representant d'Agbar en el consell, Manuel Cermerón, ha agraït a tots els membres del Consell Assessor el treball realitzat al llarg d'un any i ha assumit com a empresa que treballaran en els reptes que plantegen les huit recomanacions, producte de les conclusions finals d'aquest treball col·lectiu tan transversal i interdisciplinar.













Ha recalcat Cermerón que voluntat d'Agbar és la de "sumar esforços", perquè l'aigua "és un dels elements més exposat a les conseqüències del canvi climàtic i ara el següent pas és com abordar aquestes recomanacions i s'integrin en el dia a dia", tant a Barcelona com allà on l'empresa està present.





RESUM DE LES 8 RECOMANACIONS DEL CONSELL ASSESSOR AMB ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS) DE L'ONU













MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I RECURSOS HÍDRICS





















RECOMANACIONS ECONOMIA I GESTIÓ DE L'AIGUA

























RECOMANACIONS PER AL DIÀLEG I COMPROMÍS SOCIAL