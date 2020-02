Impedeixen a una jove transsexual competir en la categoria femenina de natació

La Federació Catalana de Natació (FCN) ha impedit competir a una jove transsexual en categoria femenina, segons han explicat fonts de l'entitat Esport i Diversitat.





Aquesta entitat, juntament amb la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals (FELGTB) i l'Agrupació Esportiva Ibèrica LGTBI (ADI) han criticat aquest dimarts en un comunicat que aquesta decisió va en contra l'article 14 de la Llei per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.









La llei concreta que "les administracions públiques de Catalunya han de garantir juntament amb les federacions esportives la lliure participació de les persones LGTBI en les competicions i el tracte correcte d'aquestes persones en les instal·lacions esportives".





Les entitats han reclamat la "necessitat urgent" d'una llei estatal LGTBI que equipari els drets del col·lectiu en totes les comunitats autònomes i garanteixi que les persones transsexuals puguin accedir a les competicions esportives veient reconeguda la seva identitat de gènere.





Ho han demanat perquè hi ha altres comunitats autònomes que "no tenen lleis LGTBI que garanteixin el dret a la infància i l'adolescència transsexual" a accedir a la pràctica esportiva en funció de la seva identitat de gènere.





LA NORMATIVA INTERNACIONAL





La FCN ha al·legat que la classificació de l'esportista en la categoria masculina es deu al fet que la normativa internacional estipula que la llicència de competició va "en funció del gènere".





Han afegit que no tenen cap potestat per canviar el registre civil de la jove, que aquesta decisió no es troba entre les seves competències i que sempre "han tractat a l'esportista com la nena que és".





Han insistit que el motiu de la distinció entre homes i dones és un criteri esportiu que neix de la federació internacional i que depèn del registre civil.