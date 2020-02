El fiscal demana dos anys de presó per difondre dades de la lletrada del jutjat de l'1-O

La Fiscalia de Barcelona ha sol·licitat una petició de condemna de dos anys de presó per a un tuiter per difondre dades personals i la fotografia de la lletrada de l'Administració de Justícia del Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona, Montserrat del Toro, a través de les xarxes socials, després que declarés com a testimoni al Tribunal Suprem.





En l'escrit d'acusació, remès al jutjat d'instrucció 16 de Barcelona, que havia obert diligències per aquest cas, el fiscal acusa R.N.A. d'un presumpte delicte d'obstrucció a la justícia i un altre de coaccions, i sol·licita a més una multa de 17.100 euros.





El Jutjat d'Instrucció 16 de Barcelona va obrir diligències prèvies el 7 de març de 2019 després de rebre, si guàrdia, una denúncia per part de la pròpia lletrada de l'Administració de Justícia, per la qual cosa el magistrat va ordenar als Mossos d'Esquadra investiguessin els fets denunciats.









Segons l'escrit del Ministeri Públic, l'investigat va difondre el dia de la declaració de la lletrada al Suprem, el 6 de març de 2019, el següent missatge al costat d'una foto de l'afectada: "Aquesta senyora que no vol que la vegin està al BOE seu nom DONYA meva DNI xxxxxxxxxademás de la seva foto a les xarxes socials #JudiciTV3CatRadio #JudiciFarsa RT please".





L'acusat ho va fer malgrat que la sala penal del TS havia ordenat que la imatge de la secretària no pogués ser difosa en considerar testimoni protegit, i va actuar "mogut per la finalitat d'aconseguir la major difusió possible de la imatge i aspecte de qui en tal data estava declarant en condició de testimoni protegit".





El tuiter, sota el seu perfil, va fer aquest comentari, segons el fiscal, perquè la testimoni "fos objecte com menys d'insults i escarni tant en xarxes socials com en la seva vida privada".





El Ministeri Públic recorda que la lletrada va prestar declaració en qualitat de testimoni en la vista del judici oral de la causa del procés sobiranista de la Sala Segona del Tribunal Suprem sobre "les circumstàncies relatives a la seva sortida de la Conselleria d'Economia de la Generalitat amb ocasió de l'entrada i registre, judicialment acordada, del 20 de setembre de 2017", quan hi va haver registres de la Guàrdia Civil en un operatiu per impedir l'1-O.





Per això, demana per a ell una condemna de dos anys de presó per delicte d'obstrucció a la Justícia de l'article 464.2 del Codi Penal, a més d'inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna i una multa de 8.100 euros, i a més, per delicte de coaccions de l'article 172.1 del Codi Penal, sol·licita una multa de 9.000 euros.