Arriba "El teu gust", l'obra pòstuma d'Isabel-Clara Simó

L'activitat editorial en llengua catalana no només es desenvolupa a Barcelona, sinó que té una sèrie de punts, distribuïts al llarg i ample del Principat i d'altres comunitats, com és el cas de la Valenciana. Un d'ells és a la ciutat d'Alzira i és el segell editorial Bromera, amb intensa producció i constants novetats. Amb vistes a la propera celebració del dia del llibre, ha anunciat la imminent aparició d'"El teu gust", l'última novel·la de l'escriptora alacantina Isabel-Clara Simó que va morir al gener, i l'aparició d'altres dues obres: "No sabràs el teu nom", Vicent Usó, que va obtenir el premi Ciutat d'Alzira i "Els dits de l'arbres" d'Anna Villalonga.





Gonçal López-Pampió, director literari de Bromera, ha explicat que Isabel-Clara Simó li va confiar el manuscrit de la seva novel·la el passat estiu. "Era la seva última obra i feia temps que treballava en ella. No sé en quin moment ho va haver d'assumir, però és evident que "El teu gust" s'havia convertit en un adéu. Li vaig manifestar unes quantes dubtes sobre el temps de la història, el que ens va portar a un intens debat ja que reescrivís alguns fragments. No coincidíem en tot, per descomptat, i per això vam discutir com ho fan els personatges de la novel·la, contrastant punts de vista, lluitant amb les paraules i les idees, amb afecte i diversió. Per això i malgrat que la seva malaltia romania com a teló de fons, ens ho vam passar bé". Afegeix López-Pampió que "El teu gust" "és un relat sobre l'amor, el sexe, l'art, la cultura i, en definitiva, sobre les passions que mouen a les persones".





Per la seva banda, Vicent Usó va revelar que "la literatura m'interessa per interrogar-me pel món que m'envolta" i això el va portar a interessar-se per la qüestió, destapada fa uns anys, del robatori de nens que es va practicar a Espanya durant dècades. "Em vaig preguntar com havia pogut durar tant de temps, el vaig investigar i vaig arribar a la conclusió que podia tractar aquest espinós tema centrant-me més que en els fets, en els personatges que van poder protagonitzar". Va afegir que en la seva novel·la "No sabràs el teu nom" hi ha al fons una recerca de la pròpia identitat.









Pel que fa a Anna Villalonga, va dir que "Els dits de l'arbres" era una cosa semblant al dietari sui generis que hauria escrit un personatge femení acabat de sortir d'un establiment psiquiàtric. "Aquesta novel·la -va afegir- combina la dolçor amb l'acidesa i fa visible la malaltia mental sense complexos, encara que també amb un to irònic. En definitiva, pot servir per mirar-nos al mirall i detectar la nostra pròpia fragilitat. I a més m'agradaria posar en relleu la idea que la cultura, l'art, la literatura són coses que ens ajuden a seguir endavant i que la millor manera de lluitar contra els prejudicis és ser conscients d'ells ".





López-Pampió, que va recordar la vocació de Bromera de realitzar una tasca anàloga a la de l'editorial gala Actes Sud, que treballa des d'una ciutat de províncies, va reafirmar l'interès del seu segell per la traducció al català d'autors estrangers prestigiosos, com és el cas d'Hervé Le Corre, de què acaba de publicar de "Sota les flames". Va explicar que el 70% de les traduccions es venia a Catalunya, mentre que l'obra narrativa d'autors en català es repartia en la mateixa proporció entre el mercat del principat i el valencià.