Torra s'enfada després que Sánchez propose el 24-F per a la taula de diàleg

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha proposat constituir el dilluns 24 de febrer la taula de diàleg pactada amb el Govern català per començar a parlar del conflicte polític a Catalunya.





El president de la Generalitat, Quim Torra, ha lamentat que Moncloa haja fet pública la data de la reunió de manera unilateral i quan encara no s'ha resolt la qüestió del mediador. "Moncloa encara no ha comunicat quin és el seu equip tècnic per a preparar-ho", retrau el president català, asseguren fonts pròximes al Govern.





La decisió de Moncloa de no atendre la demanda de la Generalitat de no fer pública la data que els havien anunciat, ha provocat el rebuig de la part de la negociació catalana, que critica que no s'haja tingut "en compte l'agenda del president Torra".





"El gabinet del president Torra ja ha traslladat al gabinet del president Sánchez la voluntat d'acordar una data seguint el compromís dels dos presidents", conclouen.













La data suggerida per Sánchez compta amb el vistiplau d'ERC, però es desconeix de moment si l'altre soci de Govern, JxCat, també està d'acord, segons han informat fonts parlamentàries.





Sánchez va assumir el compromís de constituir aquest mes de febrer la taula i participar ell mateix en aquesta primera reunió en la recent visita que va fer a Barcelona a principis d'aquest mes.





De moment, el Govern tan sols ha informat que formarà part també de la delegació que representi a l'executiu en aquesta taula el vicepresident segon, Pablo Iglesias.