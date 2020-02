Identificades 11 víctimes explotades sexualment per màfies en dos locals de Barcelona

La Policia Nacional ha alliberat a 11 víctimes d'explotació sexual que exercien en dos locals clandestins de Barcelona en condicions de "semiesclavitut", ha informat el cos policial aquest dimecres en un comunicat.





En l'operació, la policia ha detingut quatre responsables de dos locals de contactes, com a presumptes autors d'un delicte relatiu a la prostitució, contra els drets dels ciutadans estrangers, així com altres deu persones per presumpta infracció a la Llei d'Estrangeria.





La investigació va començar amb una denúncia a través del Servei d'Atenció a les Víctimes de Tràfic d'Éssers Humans, en la que facilitaven informació relativa a un immoble i un local en els districtes de Eixample Esquerra i Horta-Guinardó de Barcelona, on presumptament explotaven sexualment dones originàries de la Xina.









Les dones estaven sotmeses a condicions infrahumanes i "disponibilitat permanent", dormien en lliteres amuntegades en estades estretes gairebé sense ventilació, al costat de fogons i bombones de butà on cuinaven, segons el comunicat.





MÀFIES





Les víctimes havien estat introduïdes a Espanya a través de màfies amb les que adquirien una gran deute econòmic i es veien abocades a exercir la prostitució en condicions de "semiesclavitut" per poder pagar aquest deute.





Eren captades ens zones humils d'Àsia i, un cop a Espanya, els responsables de l'organització criminal els retiraven la seva documentació, aprofitant del seu estat de vulnerabilitat per imposar-los unes estrictes condicions laborals.





Moltes d'elles no tenien permís de residència i treball pel que es veien abocades a acceptar les condicions imposades pels proxenetes, a més que eren rotades contínuament entre els immobles i sense tenir a penes contacte amb l'exterior.