Investiguen el senador de Vox per Ceuta per violència de gènere a la seva parella

La Guàrdia Civil ha obert unes diligències per una possible agressió de violència de gènere per part del senador de Vox per Ceuta, Juan Ros Alcaide, la seva parella, segons han confirmat fonts pròximes a el cas. Ros ha negat "rotundament" els fets i ha dit que va trobar a la seva parella amb un cop al cap després de caure per les escales.





Els fets van passar aquest dimarts passat a la localitat malaguenya d'Alhaurín de la Torre. Agents de la Guàrdia Civil van acudir a un habitatge després d'un avís i es van trobar la dona amb signes de violència i restes de sang.





El cas ha arribat a el Jutjat de Violència contra la Dona número 1 de Màlaga. Segons les fonts, l'home es va negar a rebre qualsevol citació com investigat, en fer valer la seva condició d'aforat a l'ésser senador.





La dona va ser traslladada a l'Hospital Clínic amb politraumatismes a diverses parts del cos. Segons fonts sanitàries, la dona està en observació, on romandrà al llarg de les properes hores pendent d'evolució i de les proves diagnòstiques que se li han realitzat.





Aquestes fonts han indicat que davant les sospites s'ha iniciat el protocol de violència de gènere i que la dona està custodiada per efectius de les Forces i Cossos de seguretat de l'Estat.





Per la seva banda, el senador per Ceuta de Vox, Joan Ros, ha negat "rotundament" aquest dimecres que agredís la seva parella en el seu habitatge d'Alhaurín de la Torre i ha assegurat que la dona va ser víctima d'"un accident domèstic" en " caure per les escales" del seu domicili i "obrir-se el cap".





El polític, metge de professió, ha relatat que va demanar auxili al 112, que li va indicar que no tenia ambulàncies disponibles. "Em van dir que si necessitava ajuda el més ràpid era la Guàrdia Civil", ha relatat el senador, que ha desmentit que reconegués haver colpejat la seva dona, tot i que sí que va apuntar a la Benemèrita que "hi havia consumit moltes pastilles per dormir".