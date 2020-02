L'Audiència Nacional deixa en llibertat provisional l'excap d'ETA David Pla

La jutge de l'Audiència Nacional María Tardón ha acordat aquest dimecres deixar en llibertat provisional amb mesures cautelars l'excap d'ETA David Pla, després d'haver estat lliurat per les autoritats franceses en virtut d'una ordre europea de detenció.





Pla va arribar dimarts a Espanya i ha passat la primera nit a la presó madrilenya de Soto de Real. Aquest dimecres ha passat a disposició de la titular de Jutjat Central d'Instrucció número 3, que ha decidit que romangui en llibertat fins que la Sala Penal decideixi sobre el seu processament per integració en organització terrorista.





Atenent a la petició de la Fiscalia, la magistrada ha imposat a Pla mesures cautelars que inclouen prohibició de sortida d'Espanya, retirada de passaport, compareixences setmanals al jutjat més pròxim al seu domicili i fixació d'un telèfon i una adreça on poder ser localitzat immediatament.





En la resolució, la instructora determina que la mesura de presó provisional "no resulta proporcionada" a causa de les circumstàncies, ja que Pla ha estat complint les cautelars que li van ser imposades a França des que va ser detingut el passat mes de desembre. Justifica la imposició d'aquest tipus de mesures també a Espanya per garantir que "no eludirà l'acció de la justícia en la present causa".





L'excap d'ETA, identificat com un dels tres encaputxats que van anunciar en un vídeo el cessament definitiu de l'activitat criminal de la banda terrorista a l'octubre de 2011, s'ha limitat a reconèixer davant la jutge que ha estat militant de l'organització.