L'Ajuntament planteja posar càmeres al passeig de Gràcia i la Rambla

El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha explicat que l'Ajuntament de Barcelona planteja instal·lar càmeres de videovigilància a Passeig de Gràcia, a La Rambla i al Front Marítim, i ha recordat que a la Junta Local de Seguretat de el passat mes de gener ja es va analitzar la possibilitat que es posessin càmeres als principals eixos de centre.





Ho ha dit en la comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat, i Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona en resposta a una proposició de Cs que instava el Govern municipal a instal·lar càmeres de videovigilància en els "punts més conflictius" de la ciutat , que ha estat rebutjada amb els vots en contra d'ERC, BComú i PSC, i els vots favorables de JxCat, Cs, PP i BCN Canvi.





Batlle ha assenyalat que és un tema que estan tractant però ha advertit que no es pot frivolitzar i que "s'ha de tractar amb molt rigor", tenint en compte el conjunt de normatives que incideixen en aquesta matèria com la protecció de dades, per la qual que considera que s'ha de poder fer amb totes les garanties.