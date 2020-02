El Tribunal Superior de Múrcia admet el recurs del Govern central contra la censura parental

El Tribunal Superior de Justícia de Múrcia (TSJM) ha admès a tràmit el recurs contenciós-administratiu presentat aquest dimarts pel Ministeri d'Educació i Formació Professional contra el 'pin parental' implantat a Múrcia, després que el seu Govern regional desatengués un requeriment on se sol·licitava la retirada d'aquesta mesura que permet que els pares impedeixin l'assistència dels seus fills a activitats complementàries en els centres educatius.









Segons ha informat el TSJM, en una altra peça separada es resoldrà la suspensió cautelar del 'pin parental' que sol·licita el Ministeri, i ha donat "trasllat a l'administració autonòmica recorreguda perquè en un termini de deu dies exposi el que consideri procedent sobre la mesura cautelar interessada".





El recurs, presentat per aquest dimarts a la Advocacia de l'Estat, es va produir un dia després de finalitzar el termini del requeriment que el Ministeri dirigit per Isabel Celaá va remetre el passat 17 de gener a la Conselleria d'Educació i Cultura de Múrcia, instant a retirar de les instruccions d'inici de curs el veto parental a activitats escolars complementàries.





El recurs de Govern impugna dues instruccions a centres docents de la Conselleria d'Educació i Cultura de 29 d'agost de 2019. En elles, s'establia es donés "coneixement a les famílies" de "les activitats complementàries de les programacions docents que formen part de la proposta curricular" i són impartides per personal aliè a el centre educatiu,"a fi de que puguin manifestar la seva conformitat o disconformitat amb la participació dels seus fills menors en aquestes activitats".





El Govern de Múrcia ha reiterat en els últims dies que només retirarà el 'pin parental' si així ho determinen les instàncies judicials. "Anem a acatar la decisió que prengui el Tribunal Superior de Justícia", assegurava aquest dimarts la consellera d'Educació i Cultura de Múrcia, Esperanza Moreno, defensant a més que el 'pin parental' implantat a la regió està avalat "tant per informes jurídics com de la inspecció d'educació ".





L'anomenat 'pin parental' és una iniciativa impulsada per l'organització Hazte Oír perquè les famílies puguin impedir l'assistència dels seus fills a tallers sobre diversitat afectiu-sexual, i el partit Vox ho ha exigit també a Andalusia i a la Comunitat de Madrid per donar suport als pressupostos en aquestes comunitats governades sense majoria suficient per PP i Ciutadans. No obstant això, els governs andalús i madrileny han mostrat el seu rebuig a implantar-la.