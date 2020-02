Els sindicats exigeixen acabar amb la subcontracta en la petroquímica

UGT i CCOO de Catalunya han exigit aquest dimecres estar en totes les taules i espais de prevenció de riscos laborals de el sector químic i acabar amb les subcontractes, en el marc de la jornada de vaga contra la "precarietat laboral" i per exigir més seguretat en la indústria després l'accident a l'empresa Iqoxe de mitjans de gener.









"Volem estar en tot el que sigui perquè volem aportar solucions, tenim moltes idees. Volem un Camp de Tarragona segur", ha afirmat la secretària general de CCOO al Camp de Tarragona, Mercè Puig, en declaracions als mitjans, mitja hora abans de l'inici de la manifestació.





La sindicalista ha valorat positivament la jornada de vaga i mobilització per reclamar seguretat i acabar amb la "precarietat" en la indústria química de Tarragona.





"Aquesta tarda demostrarem que al Camp de Tarragona volem dir prou, volem una química segura i sense precarietat", ha assenyalat, i ha recordat que venien criticant des de fa molt de temps.





En aquesta línia, el secretari general d'UGT al Camp de Tarragona, Joan Llort, que també ha qualificat de positiva la jornada de reivindicació, ha remarcat que juntament amb la ciutadania han vingut a demostrar una cosa que fa temps que assenyalen: "La precarietat en la indústria química amb les subcontractes".





"El que més notem és que amb les subcontractes, com no són estables dins de les pròpies empreses, no coneixen bé la situació de cada empresa i, com estan constantment movent-se, tenim un problema de garanties de la feina", ha advertit.





Ha criticat que hi ha subcontractes que no volen treballar per a aquestes empreses perquè van a la baixa i ha dit que és aquí on després entren les empreses multiserveis "explotant" les condicions de treball, socials, laborals i econòmiques.





Llort també ha dit que s'hauran de canviar algunes lleis a nivell europeu a causa de les afectacions sofertes, com el desplaçament de metralla a més de dos quilòmetres de distància.













L'Associació Empresarial Química de Tarragona (Aeqt) ha criticat aquest dimecres després de la vaga en la indústria i la manifestació que ha reunit a Tarragona unes 1.600 persones per a demanar més seguretat en la petroquímica: "Les reivindicacions d'avui no s'ajusten a la realitat de la indústria química de Tarragona".





En un comunicat, han assenyalat que el polígon es troba davant "una situació excepcional", i consegüentment requerirà accions concretes per a evitar que pugui repetir-se.





No obstant això, ha assegurat que "aquesta excepcionalitat no pot ser presentada com un fet habitual", i que la indústria química de Tarragona ha estat un referent de seguretat durant 50 anys i així continuarà sent amb la col·laboració de tots els agents involucrats.