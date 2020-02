Tensions en el Govern central: Unides Podem rebutja els plans de Marlaska sobre immigració

Els plans en matèria de política migratòria que té previst impulsar el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, han generat les primeres tensions en el si de el Govern de coalició, ja que Unides Podem s'ha deixat veure el seu rebuig en considerar que no compleixen amb el programa acordat, segons expliquen fonts del grup confederal.









Es tracta, d'una banda, de la llei d'asil que està preparant el Ministeri de l'Interior i que suposaria un enduriment de les condicions perquè els migrants sol·licitin protecció i, de l'altra, de l'acatament per part de Ministeri de l'Interior de la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans, que avala les devolucions sumàries -conegudes com a devolucions en calenta-.





Unides Podem considera que "apostar per endurir la llei contra les persones que vénen a treballar al nostre país fugint de la fam i de la guerra o elogiar sentències que avalen la violació dels seus drets humans" és "el contrari" del que figura a l' acord de govern de coalició que van signar amb el PSOE.





A més, les fonts consultades del grup confederal creuen que aquestes polítiques són també "el contrari" del que desitgen "la immensa majoria" dels votants, no només de Unides Podem sinó també del PSOE.





Per tot això, Unides Podem espera que el Ministeri del Interior aclareixi com més aviat el que, de moment, qualifiquen de "malentès". No obstant això, a el mateix temps els 'morats' no amaguen el malestar que els genera aquestes línies d'actuació que té previst posar en marxa Marlaska.





El partit morat i els seus socis van assumir a la seva arribada a l'Executiu amb el PSOE que la seva nova funció com a partit de govern els comportaria contradiccions i els obligaria a empassar alguns "gripaus", però el mateix vicepresident segon de Govern i secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ja va avisar que no van a acceptar qualsevol cosa.