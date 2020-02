Aragonès demana abordar la taula de diàleg entre governs i oblidar "detallets" com la data

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat aquest dimecres aprofitar la taula de diàleg entre el Govern central i la Generalitat: "No ens entretindrem en detallets de si és un dia o a l'endemà o en si alguna cosa no ens acaba d'agradar" .









"Estem a disposició, perquè tenim l'oportunitat per primera vegada" d'abordar la situació política amb el Govern central en una taula de diàleg, ha dit en la presentació de el llibre 'Pere Aragonès, l'independentisme Pragmatic' (Pòrtic) de la periodista Magda Gregori.





Aragonès ha demanat que "els presidents acabin de parlar el que hagin de parlar", en referència al del Govern central, Pedro Sánchez, i al del Govern català, Quim Torra, i ha reiterat que estan a disposició per començar a dialogar on i quan sigui, deixant al marge detalls -com la figura del mediador, que no ha citat-.





"Quan sigui, on sigui, perquè tenim tantes ganes d'anar a l'Estat i dir-li que defensem un referèndum d'autodeterminació i la llibertat" dels dirigents independentistes empresonats i a l'estranger que estan disposats a començar, per escoltar la proposta de l'Estat i negociar , ha afegit Aragonès.





Ho ha dit després que el Govern de Sánchez hagi proposat reunir la taula de diàleg dilluns que ve sense haver-ho acordat abans amb el Govern, davant el que Aragonès ha avisat: "Els detallets no estaran en la història. En la història estarà si som capaços d'aprofitar aquesta oportunitat".





El vicepresident de la Generalitat i dirigent d'ERC ha defensat que "l'independentisme ha de tornar a parlar del què i no del com dels detalls ínfims", i ha demanat ser conscients de la responsabilitat que implica el moment i associar de l'independentisme amb l'esperança i el futur.





"Això no vol dir oblidar la repressió, però a la banda hem de tenir l'agenda econòmica i social", perquè a Catalunya hi ha reptes fonamentals i l'independentisme seria estúpid si deixés que aquestes banderes les portessin altres, ha avisat Aragonès.





Preguntat per les seves raons per començar a militar a les joventuts d'ERC i no a CDC, ha dit que en aquest moment només els republicans eren independentistes, i ha afegit sobre partits que després van optar per defensar la independència: "Benvinguts, mai s'han de demanar carnets de puresa ideològica a ningú perquè, si no, no guanyarem".