Almenys onze morts després dels tirotejos a la ciutat alemanya de Hanau

Com a mínim d'onze persones han mort i quatre han resultat ferides en dos tirotejos registrats aquest dimecres a la nit a la localitat de Hanau, a l'oest d'Alemanya, mentre que dues persones més, entre les quals hi hauria el presumpte autor dels trets, han estat trobades sense vida en un domicili.





La policia ha explicat que el primer tiroteig s'ha produït des d'un vehicle fosc cap a un bar de fumadors de shisha situat al centre de la ciutat.





A continuació, previsiblement, el mateix cotxe s'ha desplaçat a un altre local de les mateixes característiques per dur a terme el segon tiroteig, segons ha recollit el diari local 'Frankfurter Allgemeine'.









Les autoritats alemanyes han confirmat que s'ha produït una forta discussió en un d'aquests establiments situat a l'àrea de Kesselstadt abans que s'iniciessin els trets.





Un tercer tiroteig s'hauria produït al barri de Lamboy, al nord d'Hanau, encara que les autoritats no ho han confirmat encara, malgrat que existeix també un fort dispositiu policial desplegat a la zona.





Grups d'antiavalots i patrulles de la Policia bavaresa s'han desplaçat a Hanau per ajudar en les tasques d'investigació.





Per la seva banda, l'alcalde de Hanau, Claus Kaminsky, ha qualificat la situació com una "nit terrible" que "serà recordada durant molt de temps amb tristesa", i ha demanat als veïns de la ciutat "que no participin en l'especulació" i deixin treballar a la Policia. Hanau és una petita localitat d'uns 100.000 habitants.