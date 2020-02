Un fanàtic d'extrema dreta assassina almenys onze persones a Alemanya

Al menys onze persones han mort i quatre han resultat ferides en dos tirotejos registrats aquest dimecres a la nit en la localitat de Hanau, en l'oest d'Alemanya. El sospitós, de nacionalitat alemanya i un activista d'extrema dreta, va deixar una carta i un vídeo confessant els crims. La policia l'ha trobat mort, al costat d'una altra persona, en un domicili.





La policia ha explicat que el primer tiroteig s'ha produït des d'un vehicle fosc cap a un bar de fumadors de shisha situat al centre de la ciutat. A continuació, previsiblement, el mateix cotxe s'ha desplaçat a un altre local de les mateixes característiques per dur a terme el segon tiroteig, segons ha recollit el diari local 'Frankfurter Allgemeine'.









Grups d'antiavalots i patrulles de la Policia bavaresa s'han desplaçat a Hanau per ajudar en les tasques d'investigació.





Per la seva banda, l'alcalde de Hanau, Claus Kaminsky, ha qualificat la situació com una "nit terrible" que "serà recordada durant molt de temps amb tristesa", i ha demanat als veïns de la ciutat "que no participin en l'especulació" i deixin treballar a la Policia. Hanau és una petita localitat d'uns 100.000 habitants.





Aquest atac ve uns dies després d'un tiroteig a Berlín que va matar a una persona en un xou còmic kurd en el Tempodrom Hall. L'incident va ocórrer divendres passat 14 de febrer. El motiu d'aquest crim encara no es coneix.