La ministra Montero, la millor mare del món

Les dones que són mares treballadores sempre tenen un sentiment de culpabilitat interior al voltant de si tenen cura prou bé als seus fills, sobretot quan són petits i per necessitat els porten a l'escola bressol. Els primers mesos que han deixat els seus fills en ella han estat realment dolorosos perquè els petits fins que no s'han acostumat a la seva nova forma de vida ho passen realment malament. Per què es porten els nens a l'escola bressol? És molt senzill: perquè els pares treballen i no els queda més remei que fer-ho, com a avantsala també de la seva incorporació a l'escolarització obligatòria.





A les mares -també als pares, cal no oblidar-ho, perquè molts d'ells s'ocupen d'aquesta tasca- els agradaria alguna fórmula que millorés aquest pas del bressol de casa a la de la llar d'infants. De moment, és el que hi ha, no s'ha inventat res millor, o potser sí i no es coneix.





Ja fa uns dies que l'actual ministra Irene Montero presumeix de portar la seva filla petita en una motxilla enganxada al seu pit, -crec que es diu així- a tot arreu, inclòs al seu lloc de treball en el ministeri de la qual és titular. És una escenificació del que bona mare que és. Això sí, no sabem per què, només ho fa amb la més petita i no amb els bessons que també té, ¿passa alguna cosa amb ells? Crec que a moltes mares aquesta decisió populista no els està fent gens de gràcia, perquè és un greuge comparatiu, perquè aquestes dones que treballen no tenen aquests privilegis de la ministra que es paga amb diners de tots; també les mares, que no poden portar els seus fills/es als seus llocs de treball, ni disposar de l'ajuda dels seus "noies", que ella ha col·locat a dit i que li donin un cop de mà en la cura de la seva nena, perquè suposem que quan té una reunió la nena no l'asseurà al seu costat o sí? Perquè té unes necessitats, com plorar o menjar, que no es poden controlar.









L'actitud de la ministra Montero d'emportar-se a la seva filla a la feina és una ofensa a la resta de mares treballadores que veuen com utilitzant el seu càrrec fa el que elles no poden fer. Quantes dones funcionàries del seu Ministeri porten els seus fills en motxilles o carrets a la feina? Crec que cap, perquè ja els haguessin retratat. Un privilegi que només té la ministra que diu defensar les dones o és que potser ara també demanarà que els empresaris deixin que les seves treballadores portin als seus nadons a la feina?





No hi ha mares treballadores de primera, segona o tercera, hi ha mares que haurien de tenir els mateixos privilegis, que ho són, de dur-se a les seves beus als seus llocs de treball si volen. Els/les polítiques que tenen responsabilitats de govern no haurien de tenir uns privilegis que la resta de les ciutadanes no disposen. Més en el cas de la ministra Montero, que està per la igualtat de drets de les dones, o només està per la d'elles i el seu cor celestial de les seves noies de Unidas Podemos.





La demagògia populista i bolivariana de Montero no té límits, quan compta amb personal que té cura dels seus bessons, cosa que no totes les dones que treballen s'ho poden permetre, com ella ha pogut comprovar en totes aquestes ocasions que ha visitat barris de treballadors, on tenen als seus votants.





Per cert, per què cap dona, mare o no, està tan calladeta, i no protesta pels privilegis de la ministra Montero? La imaginació, com la por, és lliure.