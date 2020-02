Telefónica guanya 1.142 milions el 2019 i aconsegueix reduir el seu deute un 8%

Telefónica va obtenir un benefici net atribuït de 1.142 milions d'euros en l'exercici 2019, fet que suposa, un 65,7% menys que els 3.331.000 d'euros que va guanyar el 2018, segons ha informat la companyia, que ha explicat que aquest descens es deu a diversos elements extraordinaris, principalment el Pla de Suspensió Individual d'Ocupació (PSI) dut a terme a Espanya el quart trimestre i els canvis en la seva filial de Mèxic.





En un comunicat enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Telefónica detalla que el benefici net inclou uns impactes extraordinaris per valor de 2.432 milions d'euros, dels quals 1.614 milions d'euros corresponen a la provisió per despeses de reestructuració, registrats principalment a Espanya.





Per la seva banda, el deute net es va reduir per onzè trimestre consecutiu i es va situar al tancament del l'exercici en els 37.744.000 d'euros, fet que suposa una reducció del 8,1% respecte a l'any anterior. La generació de caixa lliure va augmentar un 20,6% en els últims dotze mesos, fins a arribar als 5.912.000 d'euros, el nivell més alt des de 2013.









AUGMENT EN ELS INGRESSOS









La filial espanyola de Telefónica va registrar uns ingressos de 12.767.000 d'euros el 2019, fet que suposa un 0,5% més que els 12.706.000 d'euros que va facturar el 2018, després d'aconseguir creixement en tots els trimestres de l'exercici, segons ha informat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) la companyia.





En aquesta línia, els ingressos per servei van augmentar en el conjunt de l'any 2019 un 0,6%, fins a arribar als 12.394.000 d'euros, mentre els ingressos per venda de terminals mòbils van baixar un 3,4%, fins als 373 milions d'euros.





En el quart trimestre del l'any, els ingressos totals es van situar en els 3.266.000 d'euros, un 0,4% més tant en termes orgànics com reportats, el mateix increment que van registrar els ingressos per servei, que van arribar als 3.155 milions d'euros. La facturació per venda de terminals pujar un 1,5%.