La Generalitat descarta l'existència de força major en el ERTO de Iqoxe

La Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat ha descartat l'existència de força major en l'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) presentat per la direcció de Iqoxe, després de l'accident a la planta de la Canonja (Tarragona) que va provocar la mort de dos operaris i un veí de barri tarragoní de Torreforta.





El Govern ha conclòs que "no ha quedat acreditat el caràcter imprevisible" de l'accident succeït al gener ni l'efecte paralitzant de l'activitat laboral, després d'analitzar la documentació aportada per la petroquímica i l'informe de la Inspecció de Treball, ha exposat el departament en un comunicat.









Iqoxe havia iniciat els tràmits per presentar un ERTO d'un any que afectava 107 treballadors de la fàbrica a la Canonja, on es va produir l'accident i aquest dimecres hi va haver protestes en una jornada de vaga convocada pels sindicats majoritaris, i a les oficines al Prat de Llobregat (Barcelona).





La companyia havia justificat com a causa de l'expedient la força major derivada de l'explosió d'un reactor el passat 14 de gener, que va assenyalar que havia provocat la paralització de l'activitat productiva des d'aquest dia, la necessitat d'emprendre treballs per a la seva represa i l'absència d'una data que permeti delimitar quan es reprendrà.





Per descartar la força major, la Conselleria liderada per Chakir el Homrani ha tingut en compte arguments de la Inspecció de Treball com que les causes de l'explosió encara no s'han determinat i que és "precipitada" la consideració d'imprevisibilitat al·legada per Iqoxe.





La Inspecció de Treball ha assenyalat que l'activitat laboral es va reprendre dies després de l'explosió i es preveu continuar amb la reactivació, el que ha subratllat que demostra que "no es dóna" l'efecte paralitzant de l'activitat exigit per la normativa per al·legar causa de força major --es ha de constatar i resultar evident la impossibilitat de realitzar cap activitat--.





També ha indicat que tots els treballadors de la petroquímica estan ocupats en l'actualitat en les tasques per reactivar l'activitat de la companyia: "Ni estan inactius ni es preveu que ho estiguin".