Entitats catalanes llancen una campanya contra les armes nuclears

L'ONG Fundipau i la Xarxa d'Alcaldes i Alcaldesses per la Pau, membres de la Campanya Internacional per a l'Abolició de les Armes Nuclears (ICAN), han llançat aquest dijous la campanya de sensibilització 'Construïm la pau, de les Ciutats al món' per demanar a les ciutats que aprovin una moció sobre les armes nuclears i de suport a el Tractat sobre la seva prohibició.









La iniciativa busca que els països s'uneixin al Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears (TPAN), que necessita la ratificació de 50 països perquè entri en vigor i, en concret, pretén que les ciutats s'adhereixin a la campanya per "pressionar a l'Estat "a avalar l'acord.





Actualment hi ha 35 països d'arreu del món que han ratificat el Tractat, dels quals cinc són europeus: San Marino, Ciutat de Vaticà, Irlanda, Àustria i Liechtenstein.





Respecte a la campanya 'Construïm la pau, de les Ciutats al món', s'han sumat 13 municipis d'Espanya: 7 de Catalunya -entre els quals es troba Barcelona-, i sis de la resta de l'Estat, en les localitats de Saragossa, la Corunya, Ferrol, Santiago, Cadis i Binissalem.









L'alcalde de Granollers (Barcelona), Josep Mayoral, que forma part de la Xarxa d'Alcaldes i Alcaldesses per la Pau, ha considerat "un salt qualitatiu" que Barcelona s'hagi sumat a la campanya, i ha apostat perquè la veu de la ciutadania arribi a l'Estat a través dels municipis, ha dit.





En aquest sentit, ha animat les ciutats a dir que cal eliminar les armes nuclears, i ha instat els estats a "perdre la por davant les potències i els constructors d'armes".





El membre de la campanya 'Construïm la pau, de les Ciutats al món' Pere Ortega veu "més necessari que mai" que la societat sigui conscient del perill que suposen les armes nuclears i els animi a anar al Congrés dels Diputats per convèncer el estat que ratifiquin el Tractat.





Per la seva banda, l'activista i col·laborador de la campanya ICAN Pere Arroyo ha posat en valor la necessitat d'una campanya municipalista perquè des de les ciutats que, segons ell, són les principals afectades, pressionin els estats i els conscienciïn sobre la qüestió.





La vicepresidenta de Fundipau, Carme Suñé, ha confiat que la iniciativa ajudi a incidir de manera més directa en els països i que, en concret, serveixi per "fer pressió" a l'Estat perquè sigui el següent a sumar-s'hi.





Estava previst que l'acte comptara també amb la participació de la premi Nobel de la Pau 2017 Setsuko Thurlow, supervivent de l'holocaust nuclear d'Hiroshima i una de les principals figures de l'ICAN, que finalment no ha pogut assistir per indisposició.