Víctor Ullate tanca la seva escola de dansa per pèrdues econòmiques

Víctor Ullate tanca el proper 30 de juny la seva escola de dansa per "inviabilitat econòmica" del projecte, després de posar fi tant a la seva companyia com a la fundació, segons han assenyalat fonts de l'escola.









En aquesta ocasió, l'escola ha decidit difondre només un comunicat intern als treballadors, alumnes i pares en què anuncia el tancament d'aquesta escola, que s'ha fet "insostenible".





Segons assenyala Ullate en aquest comunicat, l'escola romandrà oberta fins al 30 de juny, perquè afecti el menys possible el curs escolar. No obstant això, no realitzarà una gala de final de curs, que serà substituïda per una jornada de portes obertes.





El passat mes d'octubre, el coreògraf i ballarí anunciar la fi del Víctor Ullate Ballet, la companyia privada de dansa que va fundar fa més de 30 anys, per "inviabilitat econòmica del projecte", segons va anunciar llavors en un comunicat, en què va assegurar que seguiria "lluitant" per mantenir el seu llegat i continuar formant futurs ballarins, cosa que finalment no ha pogut complir.