Associacions de premsa condemnen l'espionatge a periodistes per part del BBVA

L'Associació de Periodistes d'Informació Econòmica (APIE), l'Associació de la Premsa de Madrid (APM) i la Federació d'Associacions de Periodistes d'Espanya (FAPE) han condemnat "de manera enèrgica" l'espionatge a periodistes dut a terme per BBVA, una pràctica que consideren "un atac a la llibertat d'accés a les fonts i que posa en risc la transparència informativa".









Les tres associacions han realitzat aquestes consideracions en un comunicat conjunt una vegada constatat que les investigacions policials sobre espionatge a periodistes apareixen al sumari de el cas Villarejo/BBVA.





"Destaquem l'especial gravetat d'aquestes intervencions sobre correus i trucades entre periodistes i empleats de banc, així com punxades dels telèfons mòbils, que s'han realitzat de forma sistemàtica durant prop d'una dècada, tal com reflecteix el sumari", assenyalen en la nota feta pública aquest dijous.





Per a les associacions, es tracta d'una forma d'actuar que posa en risc la correcta relació entre empreses i mitjans de comunicació, així com l'exercici de la llibertat d'expressió i el dret a ser informat de tot ciutadà. Així, argumenten que amb aquest tipus d'actituds es busca influir en la informació que arriba a lectors, inversors, accionistes i mercats, "amb l'objectiu de treure profit per a alguns directius".





"Les associacions professionals exigim a les companyies que respectin la feina dels periodistes i subratllem que els seus directors de comunicació han de mantenir-se vigilants per afavorir que la informació que generen sigui veraç i transparent. Confiem que la Justícia i les autoritats supervisores de determinar les responsabilitats que puguin derivar d'aquest cas", conclou el comunicat.