La jutge intervé el Màlaga CF i fixa 5,4 milions de fiança civil a la família Al-Thani

La titular del Jutjat d'Instrucció número 1 de Màlaga ha acordat l'administració judicial del Màlaga CF per un període de sis mesos, al temps que ha fixat que la família Al-Thani -el xeic com a president de l'entitat i els seus tres fills com a membres del Consell d'Administració- pagui una fiança civil de 5,4 milions d'euros.









Així consta en dues resolucions que es dicten després de la vista celebrada dimarts dins de la causa oberta per la querella presentada per l'Associació de Petits Accionistes (APA) pels delictes d'administració deslleial i apropiació indeguda -que s'ampliaria a blanqueig de capitals- contra el xeic i tres dels seus fills; vista en què la Fiscalia va sol·licitar aquestes mesures cautelars.





En una de les resolucions s'indica que es designa com a administrador judicial a José María Muñoz Jiménez, que assumirà la gestió mercantil de les societats i haurà de retre compte al jutjat trimestralment de qualsevol incidència, i s'explica que aquesta mesura es prorrogarà, si escau, de forma automàtica, per períodes iguals de sis mesos.





A l'altre resolució es precisa que la fiança l'han de prestar "en el termini d'una audiència", per tal d'assegurar les eventuals responsabilitats pecuniàries derivades d'aquesta causa, advertint que de no constituir-se "es procedirà a l'embargament de béns de la seva propietat en quantitat suficient per respondre de les sumes".





Serà a partir d'aquest divendres quan l'administrador prengui possessió i assumeixi la gestió de les societats del Màlaga i Nas Football.





A partir de la presa de possessió de l'administrador judicial, es produirà la remoció de tots els membres de Consell d'Administració, inclòs el president querellat i secretari no conseller, tant de l'Entitat Màlaga Club de Futbol Societat Anònima Esportiva, com de l'entitat Nas Football SLU, així com els testaferros i apoderats.





Serà l'administrador el que assumeixi les seves funcions i la gestió mercantil de les dues societats, havent també de col·laborar en tot moment amb el jutjat, tant a requeriment judicial com d'ofici.





L'administració judicial comprendrà la totalitat de l'organització de la Societat Anònima Esportiva Màlaga Club de Futbol i de Nas Football, SLU. L'administrador haurà d'emetre en el termini de tres mesos un informe sobre la situació econòmica i comptable de les entitats administrades, que inclourà la gestió duta a terme per l'administració cessada i estat actual dels comptes de les dues societats.





A més, haurà de realitzar un inventari i valoració del patrimoni societari, que, en tot cas, incloure al detall els deutes vençuts, líquids i exigibles, tant a favor com a càrrec de la societat anònima esportiva i Nas Football SLU --amb especial menció del passiu laboral i d'administracions públiques--, previsions de tresoreria, recuperació de crèdits i solucions que proposen per al pagament i cobrament de les pendents, així com per al futur immediat.