El Mobile 2021 a Barcelona corre perill per la cascada de demandes judicials

Després de la cancel·lació del Mobile World Congress per l'amenaça del coronavirus, els seus organitzadors es van afanyar a assegurar que la continuïtat del congrés a Barcelona no corria perill. Però la cascada de reclamacions que ha d'afrontar GSMA, l'entitat organitzadora de l'esdeveniment, posa en serioses dificultats la viabilitat de la cita tecnològica a la capital catalana.





No només s'especula amb demandes d'hotelers o restauradors, sinó de grans firmes com Huawei o Xiaomi, la qual cosa podria elevar la factura per perjudicis fins a xifres astronòmiques. Encara que l'organització va adduir des d'un primer moment que una "causa de força major" tornava inviables les reclamacions judicials, no és això el que pensen els expositors afectats per la suspensió del Mobile.





A la vista de les repetides crides a la calma de les administracions en els dies previs a la suspensió, GSMA tindrà difícil justificar la seva negativa a celebrar aquesta edició. Tant l'Organització Mundial de la Salut, com el Ministeri de Sanitat, així com el propi Ajuntament de Barcelona van llançar missatges de prudència durant tot moment, de manera que l'amenaça vírica pot ser vista en tribunals com una causa insuficient per anul·lar el congrés.





“Hi ha un risc financer clar. Si es produeix una cascada de reclamacions, la GSMA no té capacitat financera suficient per a fer-los front. Serien les operadores les que haurien de rescatar a la companyia i collocarien a l'organització en una situació insostenible”, ha explicat a 'El Confidencial Digital' un alt executiu present en el consell de GSMA.