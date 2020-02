El Tribunal Electoral de Bolívia aparta Morales de la cursa electoral

El Tribunal Suprem Electoral (TSE) de Bolívia ha inhabilitat aquest dijous la candidatura a senador de l'expresident Evo Morales per a les eleccions del 3 de maig, mentre que ha donat llum verda a la de l'exministre d'Economia Luis Arce, candidat a president pel partit del líder indígena, Moviment a Socialisme (MAS).





Segons ha explicat el president de TSE, Salvador Romero, Morales no compleix amb el requisit de residir a Bolívia per postular-se als comicis com a senador per Cochabamba. En concret, ha traslladat que es requereix una residència efectiva, han informat mitjans bolivians.









Pel que fa a Arce, l'organisme electoral ha comunicat que ha desestimat la demanda per incompliment de requisits que s'havia interposat contra ell, per la qual cosa està habilitat per concórrer a les eleccions generals.





D'altra banda, també s'han inhabilitat les candidatures de Diego Pary, també del MAS, i Mario Cossío, de Creemos, candidats a senadors per Potosí i Tarija, respectivament. Finalment, el TSE ha vetat la candidata a la presidència pel Frente para la Victoria, Jasmine Barrientos. En aquest sentit, Romero ha detallat que la decisió de l'organisme electoral és inapel·lable.





"COP CONTRA LA DEMOCRÀCIA"





Després de conèixer la decisió de l'organisme electoral bolivià, Morales l'ha qualificat de "cop contra la democràcia". "La decisió de Tribunal Suprem Electoral és un cop contra la democràcia", ha criticat mitjançant el seu compte a la xarxa social Twitter.