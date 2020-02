El Banc Sabadell, a la recerca d'una fusió després de la seva caiguda en borsa

El Banc Sabadell no passa pel seu millor moment. Si el 2015 l'entitat cotitzava prop dels 2,5 euros per acció, avui ho fa tot just a 0,87 euros per títol, després de la seva sever caiguda en borsa en presentar uns resultats de 2019 que van quedar molt lluny del que s'esperava.





Per aquest motiu el president de l'entitat, Josep Oliu, estigui dissenyant una fusió financera per recautxutar al banc. No obstant això, ni BBVA ni Bankia, els dos grans que podrien sentir-se temptats per l'entitat catalana, estan disposats a assumir l'operació en aquest moment.





Bankia està desenvolupant una estratègia de creixement intern lenta però sense pausa, mentre que BBVA tampoc sembla interessat en la fusió. Cal recordar que BBVA encara està assumint l'absorció de Caixa Catalunya, i no vol assumir una altra marca a la comunitat per fer-se la competència a si mateix.









Mentrestant, els analistes no donen treva. El Banc suís UBS ha rebaixat el preu objectiu (el que estima que ha de valer cada acció) de Banc Sabadell fins als 0,89 euros per títol des d'un preu anterior de 1,05 euros.





A més, els índexs de penetració tant en pimes com en grans corporacions són dolents per al Sabadell: Banc Santander i CaixaBank tenen millor rendiment en les grans companyies, mentre que en el teixit de petites i mitjanes empreses el superen Bankinter i Bankia.





Aquest panorama advers no ha evitat que Oliu elevarà la seva retribució l'any passat fins als 3.090.000 d'euros, davant els 1,97 que va percebre el 2018. Aquesta pujada es deu al fet que aquest any ha decidit cobrar bonus, mentre que a 2018 va renunciar per la mala situació de la filial britànica TSB.