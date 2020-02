Què inclourà el "decret Garzón" sobre la publicitat dels jocs d'atzar?

La publicitat de jocs d'atzar i apostes 'online' d'àmbit estatal estarà permesa en les retransmissions d'esdeveniments esportius que s'emetin en ràdios i televisions a partir de les 20.00 hores, com a excepció a la norma general que limitarà aquest tipus d'anuncis a la franja de matinada, de 1.00 a 5.00 hores.





Aquesta excepció està inclosa en el projecte de reial decret de comunicacions comercials de les activitats de el joc, que desenvolupa els articles 7 i 8 de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació de el joc, han assegurat fonts del Ministeri de Consum , que es refereixen a aquest desenvolupament reglamentari com un "fita" en la regulació d'aquesta activitat a Espanya.

El text serà presentat de forma oficial pel ministre de Consum, Alberto Garzón, aquest divendres i inclou més d'un centenar de mesures d'obligat compliment per als operadors de joc estatal. En aquest sentit, les esmentades fonts han defensat que gairebé el 99% del contingut publicitari sobre jocs d'atzar i apostes haurà de canviar després de l'aprovació del decret, que esperen entri en vigor abans d'estiu.





D'aquesta manera, el document afectarà a la publicitat de el joc en línia de tots els operadors, però de forma diferent si són de caràcter públic (SELAE i ONCE) o privat. Així, els anuncis de Loteries i Apostes de l'Estat i l'ONCE no tindran restriccions horàries d'emissió en canals audiovisuals, però sí hauran de complir la normativa quant al contingut es refereix.









Les citades fonts han explicat que el text preveu regles específiques per a cada canal de difusió de la publicitat, de manera que per defecte es prohibeixen els anuncis d'apostes en línia en tanques publicitàries i en suports físics urbans si així ho decideix la comunitat autònoma. Tampoc es podran anunciar aquestes activitats ni a l'interior ni l'exterior d'espais on pugui haver-hi presència de menors, com ara espais esportius, cinemes, etc.





Pel que fa al suport audiovisual (ràdios i televisions en obert o de pagament), el Reial decret estableix que la publicitat de el joc d'atzar i les apostes en línia d'àmbit estatal es limitarà a la franja horària de la matinada, entre les 1.00 i les 5.00 hores, va salvar en el cas de les retransmissions esportives que comencin a partir de les 20.00 hores.





ES PROHIBEIX LA VENDA D'EQUIPACIÓ INFANTIL PATROCINADA





En matèria de patrocinis d'equips esportius, el Reial decret els permet, però afegeix algunes restriccions. En concret, es prohibeix la venda d'equipament infantil patrocinada per operadors de joc, i el patrocini de recintes esportius com són els estadis, i tampoc el dels equips.





En relació amb la regulació dels continguts dels missatges, les fonts del Ministeri de Consum han avançat que es prohibirà que personatges de rellevància pública i famosos participen en els anuncis; la publicitat de quotes o bons de benvinguda i de fidelització; així com l'ús de missatges agressius que incitin al joc compulsiu, que relacionin els jocs d'atzar amb l'èxit o la superioritat moral; o que suggereixin que és l'habilitat i no el atzar la que condiciona amb l'èxit o la superioritat moral; o que suggereixin que és l'habilitat i no el atzar la que condiciona l'èxit en el joc. Els operadors de joc en línia tampoc podran oferir a les seves webs bons gratuïts superiors als 100 euros.





En aquest sentit, les fonts del Ministeri de Consum han assegurat que les normes relatives al contingut dels anuncis "afecten plenament" a la publicitat de el joc públic, és a dir, als anuncis de SELAE i l'ONCE.





Entre altres mesures, no estaran permesos els anuncis intrusius en les pàgines webs a través de sobreimpressions publicitàries en el contingut que està consumint el lector, i els operadors de joc hauran d'implementar eines de control parental per evitar que els menors puguin accedir al joc a través dels banners de les webs. Pel que fa a les xarxes socials, també es impedirà que els usuaris de menys de 18 anys puguin seguir comptes oficials d'operadors de joc.





El règim sancionador és el que estableix la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació de el joc, que preveu multes de 100.000 a un milió d'euros per infraccions greus. Les infraccions qualificades com a molt greus seran sancionades amb multa d'un milió a 50 milions d'euros, i pot arribar a revocar la llicència a l'operador infractor.





L'objectiu que persegueix el Govern amb aquest decret és, segons han recalcat les fonts, donar resposta a una "demanda i sensibilitat social" respecte a la necessitat de regular aquest sector per prevenir conductes addictives i de risc, i protegir els col·lectius més vulnerables, especialment, els menors d'edat. A més, han posat en valor que, amb aquest Reial decret, el departament que dirigeix Garzón dóna compliment a l'acord de PSOE i Unides Podem per a la formació d'un Govern de coalició progressista.