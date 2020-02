Rosa dels Vents llança una col·lecció de poesia urbana en català

"Poesia és trencar la crosta del món que ens envolta i intentar descobrir el que hi ha a la profunditat de les nostres vides gràcies a la força de la paraula", va dir el cantant i lletrista Cesk Freixas, autor de "El delta de les paraules", un dels tres primers volums d'una imaginativa i rupturista col·lecció de poesia urbana que ha llançat Rosa dels Vents amb el propòsit de trobar noves veus en català que s'expressin en vers i que siguin capaços d'accedir a nous públics per la seva presència a través de les xarxes socials, encara que la seva obra no s'ajusti a la mètrica canònica. Els altres dos autors són la cantant i blocaire Suu, amb "Fauna o amor", i el periodista, compositor, lletrista i jugador de bàsquet Adrià Salas, amb "Salsa".





D'esquerra a dreta: Cesk Freixas, Suu i Adrià Sales





Explica Suu que el seu text és una obra molt personal i íntima en la qual parla de tot, encara que principalment de l'amor i de coses boniques, el que no exclou que es detecti també el reflex de certa relació tòxica que va haver de suportar. Adrià va explicar que sempre havia escrit per a altres i aquest encàrrec li ha permès fer una cosa que, fins ara, com a lletrista de La Pegatina, no havia pogut dur a terme: escriure per a si mateix. "Parlo de les modes, de les creences, dels prejudicis i, per descomptat, de l'amor, encara que sóc conscient que hi ha una presa de consciència que hi ha altres formes com el poliamor, el que ens obliga a revisar, i fins i tot desmuntar, prejudicis que hem rebut des de la nostra infància ". Com en el cas de Suu, Adrià alterna la utilització del català amb el castellà. "Cada llengua -diu- em permet expressar-me d'una manera diferent".





Cesk Freixas se sent part de la generació que va néixer amb la transició "una generació a la qual ens van prometre el paradís i ens hem trobat amb la precarietat; veiem com la societat pateix de moltes mancances i amb quina facilitat s'han anat enfonsant molts valors ". Va explicar que, tenint en compte que la vida és com un riu, el llibre té com tres parts, la font, el meandre i el delta o desembocadura, en què desenvolupa els temes del seu interès: l'amor i la felicitat, per descomptat, però també la llibertat i la lluita contra l'opressió".





Se senten tributaris d'altres autors? Adrià va explicar que el seu objectiu va ser no copiar a cap, tot i que va manifestar la seva admiració per l'obra de Joan Brossa mentre que Cesk Freixes va recordar la lírica de Salvat Papasseit. La més rotunda va ser Suu que va afirmar contundent: "he escrit el que m'ha donat la gana i com m'ha donat la gana, sense tenir en compte a ningú".





A aquests tres primers autors s'incorporaran després Marc Parrot i Clara Peya. Carlos Martínez, editor de la Rosa dels Vents, va recordar l'aposta del grup editorial Random House Mondadori amb el català que es va reafirmar amb la compra, l'any passat, de La Campana.