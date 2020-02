L'encert dels Wolves deixa l'Espanyol pràcticament eliminat a Europa (4-0)

El RCD Espanyol ha perdut aquest dijous 4-0 al Molineux de Wolverhampton amb el Wolves, en l'anada dels setzens de final de la Lliga Europa, i ha tornat a casa pràcticament eliminat després d'un 'hat-trick' de Diogo Jota i una nit funesta per als periquitos.





El RCD Espanyol ha plantat cara fins que ha encaixat el segon gol, moment en el qual ha desconnectat i ha permès a l'equip de Nuno Espírito Santo, que havien anat sense vergonya a defensar l'1-0 a l'espera d'alguna contra, arribar a l'àrea amb molta facilitat.









Diogo Jota i Rúben Neves han superat la tendre, massa tendre, defensa de l'Espanyol. En el 4-0, per exemple, Jota ha traçat una diagonal cap a la vora de l'àrea sense amb prou feines cap impediment per disparar a plaer. I, en el primer i tercer gol, els defensors no han fet més que ajudar Diogo Jota a cantar els gols.





Aquest 4-0 fa mal a un Espanyol que ja s'intuïa que no prioritzaria la Lliga Europa, centrat en LaLiga Santander per deixar de ser cuers i aconseguir la permanència. Però, amb moltes rotacions i sobretot una actitud passiva, l'equip blanc-i-blau s'endú una garrotada moral important.