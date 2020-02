El president de Renfe, Isaías Táboas, ha afirmat aquest divendres que l'operador estudia entrar en nous mercats després d'aconseguir el contracte pel qual operarà els trens del futur AVE entre Dallas i Houston, a Texas (Estats Units), un servei que començarà quan en 2026 aquesta línia acabi de construir-se i entri en funcionament i pel qual preveu ingressar uns 5.500 milions d'euros fins 2042.





Així ho ha dit Táboas en una sessió del Cercle d'Infraestructures, que ha comptat amb el seu president, Pere Macias, i amb la presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa.





"Ens volem implantar en altres mercats aprofitant la nostra capacitat en alta velocitat i també la nostra capacitat de gestionar amb eficàcia i eficiència les xarxes de rodalies", ha assegurat.





El president de Renfe, Isaías Táboas; la presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa,

i el president del Cercle d'Infraestructures, Pere Macias





Després de la internacionalització, un altre dels pilars del pla estratègic de Renfe és la digitalització: "Aquesta revolució digital ens ha d'ajudar a afrontar aquest futur que comença aquest 2020, amb l'any de la liberalització".





Pel que fa a la liberalització, ha lamentat que no sempre es dóna la mateixa reciprocitat d'obertura de mercats, i ha citat com a exemple les "grans dificultats" que té l'operador per homologar els seus trens a França.





"Tenim un tren de tecnologia francesa que explotem nosaltres en col·laboració amb la francesa SNCF que va fins a Lió sense problema en alta velocitat, però hi ha unes estranyes pertorbacions electromagnètiques en el tram entre Lió i París", ha dit Táboas, que ha ironitzat que no hi hagi restriccions a la competència.





NOVA WEB AL JUNY





En matèria digital, ha explicat que Renfe estrenarà un nou web al juny amb l'objectiu de millorar l'experiència de client a través de la seva pàgina en línia, que rep 160 milions de visites i suposa el 50% de les vendes.





A més, Renfe vol ser una operador integral de mobilitat, i per això treballa per oferir als usuaris la possibilitat de comprar els seus bitllets a un any vista, mentre que ara només es pot fer amb una antelació d'uns dos mesos: "Ho farem demanant-li a la gent que ens doni dades com el seu telèfon o correu electrònic i així podrem donar una atenció més directa i informar de canvis".





"D'això es tracta el concepte 'Renfe as a service'", ha dit, i ha explicat que entre novembre de l'any passat i aquest febrer s'ha dut a terme una prova amb 500 usuaris per integrar en una plataforma oberta i accessible tot el necessari perquè el client pugui comprar en un sol 'clic' des del seu bitllet de tren al servei de transport que necessita per arribar a l'estació o a l'hotel, per exemple.





"Volem ampliar aquesta prova a 3.000 usuaris fins al juny en la línia entre Barcelona i Madrid", ha afirmat, i ha afegit que en aquesta prova pilot participen empreses com Saba, i volen incorporar a Cooltra i l'empresa de cotxe compartit de Seat, Respir : "Està oberta a tothom".