Santi Vila presenta l'escriptura de casa seva a Figueres per afrontar la fiança de Sixena

L'exconseller de Cultura de la Generalitat Santi Vila ha presentat aquest divendres l'escriptura de casa seva a Figueres (Girona) en els jutjats d'Osca com a aval per afrontar la fiança de 216.000 euros que li reclama el Jutjat d'Instrucció 3 d'Osca pel suposat delicte de desobediència en el cas de les obres d'art de Sixena.





"Avui hem lliurat les escriptures del meu habitatge a Figueres. Ara estarem uns dies en què s'ha de fer la taxació i veure si l'habitatge cobreix l'import de la fiança", ha explicat en una entrevista a Rac1.

Encara Vila podrà seguir vivint al pis, ha afegit que durant el judici no pots fer res al , ni vendre la teva pròpia casa, i que ara està pendent del que digui la sentència.









Segons Vila, si no hagués actuat com ho va fer amb les obres de Sixena ara hauria d'afrontar "moltes querelles per prevaricació administrativa de moltes entitats culturals que haurien considerat que no protegia el patrimoni català", vulnerant així la Llei de Patrimoni.





Malgrat confiar en l'absolució, espera que si el condemnen li imposin una multa en la línia del que demana la Fiscalia, d'uns 5.000 euros, i no la "desorbitada" que demana l'acusació particular.





"ACARNISSAMENT"





També ha admès que li costa entendre la decisió del jutge de denegar la pròrroga per pagar la fiança: "Podia haver demanat una fiança més proporcionada. És molt dura i hi ha un punt d'acarnissament".





Per Vila, la Generalitat està jugant un paper "penós" en aquesta qüestió pel missatge que llança als polítics i alts funcionaris quan hagin de prendre decisions arriscades pel bé de Catalunya.





Segons la seva opinió, cal canviar la llei perquè la Generalitat pugui assumir la defensa de membres del Govern en casos de desobediència: "S'hauria de modificar la llei perquè, en altres ajuntaments i comunitats, la llei preveu que la persona estigui assistida i acompanyada per la institució que el va fer prendre aquestes decisions".





A més, ha instat a tots els que eren actors polítics a Lleida en el seu moment a explicar "què pensaven llavors i què pensen ara", i ha assegurat que l'exalcalde de la ciutat Àngel Ros (PSC) viu amb tristesa aquesta situació.





"Al de la Generalitat, aquí l'asseguradora també passa de costat", ha lamentat, i ha afegit que els expresidents de la Generalitat Artur Mas i Carles Puigdemont, i els expresidents de Parlament Ernest Benach i Núria de Gispert han demanat que l'ajudin.