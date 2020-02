Rodrigo Rato surt de presó per a gaudir del primer permís de sis dies

L'exvicepresident de Govern i expresident de Bankia Rodrigo Rato ha sortit de presó aquest divendres per gaudir del primer dels seus dos permisos de sis dies concedits per l'Audiència Nacional, que el va autoritzar la setmana passada atenent el bon comportament i al no apreciar-risc de fuga , segons han informat fonts penitenciàries.





La decisió va ser adoptada, amb el vistiplau de Fiscalia i del centre penitenciari de Soto del Real, pel Jutjat Central de Vigilància Penitenciària, que va acordar dos permisos de sis dies cada un per Rato. L'exdirigent del PP compleix condemna de quatre anys i mig de presó pel cas de les targetes 'black'.









El també exdirector gerent de Fons Monetari Internacional (FMI), de 70 anys, va ingressar a la presó madrilenya a finals d'octubre de 2018 i avui és l'únic dels 15 condemnats que van ingressar a la presó per les targetes 'black' que continua en el règim ordinari.





Des de principis de desembre de 2019, quan portava una mica més d'un any a la presó, Rato ja podia començar a demanar permisos ordinaris en haver-se complert una quarta part d'aquesta condemna, tot i que en paral·lel està a l'espera que es publiqui la sentència per la sortida a borsa de Bankia, un cas en què la Fiscalia Anticorrupció va elevar la seva petició inicial per sol·licitar vuit anys i mig de presó.





El reglament estableix per als classificats en segon grau o règim ordinari un màxim de 36 dies a l'any, sense poder acumular més de set dies de forma consecutiva. Així, de moment, Rato podrà gaudir de dos permisos de sortida de sis dies cada un.





En ingressar a la presó, l'exvicepresident va demanar perdó. "Estic d'acord amb les meves obligacions amb la societat i assumeixo els errors que hagi comès. Demano perdó a la societat i a aquelles persones que s'hagin pogut sentir decebudes", va dir davant la premsa a les portes de Soto del Real.