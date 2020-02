Castells s'involucra en l'Avaluació de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat

El ministre d'Universitats, Manuel Castells, s'ha autoconvidat al grup de treball que ja existeix, i en el qual també està inclòs el Ministeri d'Educació i FP, que treballa en l'equitat de l'Avaluació de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat ( EBAU). "A veure si és tan complicat com diuen", ha declarat.









En la seva intervenció davant la Comissió de Ciència, Innovació i Universitats de Congrés, Castells ha respost a les preguntes que diversos grups parlamentaris li han plantejat sobre la possibilitat d'aplicar una EBAU única a tot el territori espanyol.





"No pot ser que canviï tant d'una comunitat autònoma a una altra", ha assenyalat en el seu discurs, abans de reconèixer que seria necessari abordar de manera tècnica aquesta prova. Segons la seva opinió, encara que la competència en aquesta matèria la tinguin les autonomies, l'Executiu central sí que pot "fixar uns criteris bàsics" sobre el tema que, posteriorment, poden ser "modulats" pels governs regionals.





Castells ha assegurat que ja hi ha un grup de treball format juntament amb Educació per establir, des de la "prudència", uns mínims d'equitat en el sistema. En aquest sentit, ha indicat que s'està treballant i encara no s'ha arribat a mesures concretes. Pel que informarà quan "aquestes estiguin".





No obstant això, i després de ser repreguntat per l'oposició, el ministre ha decidit autoconvidar a aquestes reunions per entrar de ple en la negociació el grup i comprovar si es poden fer "coses tècnicament correctes" i sense "envair competències" i que "garanteixin la igualtat de drets de tots els estudiants". Segons ha indicat, creu que, en aquest tema existeix, "d'una banda, molta demagògia i, d'altra, molt tecnicisme".