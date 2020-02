Nou fracàs de la UE per tancar el pressupost per als pròxims set anys

Els líders han fracassat en el seu intent de tancar aquest divendres un pressupost de la Unió Europea per als pròxims set anys, segons han confirmat fonts comunitàries, a causa de les profundes diferències que persisteixen entre els països rics del bloc, partidaris de retallar els fons agrícoles i regionals, i els països que aposten per mantenir-los, entre els quals es troba Espanya.









Aquest desenllaç implica que els líders hauran de tornar-se a veure per intentar l'acord, i tot apunta que serà durant la primera setmana de març.





Els caps d'Estat i de Govern dels Vint-i-set han rebutjat en tot just mitja hora de reunió l'última proposta que ha arribat a la seva taula, que només introduïa petits canvis a les retallades plantejades prèviament per a la Política Agrícola Comuna (PAC) i la Política de cohesió.





Espanya considerava que l'últim document que ha arribat a la taula dels líders era "molt insuficient", segons han informat fonts de Moncloa, que asseguren que és la mateixa opinió que té la quinzena de països que formen el grup anomenat "amics de la cohesió ".





Les reivindicacions d'aquest conjunt de socis de sud i l'est del bloc xoca de ple amb la postura dels països més rics, com els Països Baixos, Àustria, Dinamarca o Suècia, els anomenats "quatre frugals", que advoquen per un pressupost comunitari més reduït i majors reduccions de la PAC i la Cohesió.





Aquest grup de països, asseguren les mateixes fonts espanyoles, ha guanyat un "protagonisme excessiu" en les negociacions i això ha provocat la "reacció" de països amb "molt més percentatge de població" i ara volen que "la seva veu se senti amb la mateixa força i fermesa".