Malestar a la Guàrdia Civil per la policia marítima dels Mossos: "Ens estan desplaçant"

El desplegament de la Policia Marítima dels Mossos d'Esquadra ha enutjat a un sector de la Guàrdia Civil. Fonts internes de la Guàrdia Civil a Catalunya no veuen amb bons ulls que la Generalitat desenvolupi una unitat marina per a la qual manca d'atribucions.





"Estem en contra de la creació d'aquest cos i lamentem la progressiva pèrdua de competències", es lamenta un agent a preguntes d'aquest mitjà. "El model de seguretat fragmentat que es va fixar el 1986 s'ha anat complicant", afegeix, per concloure que "els Mossos volen ser una policia integral. Ens estan desplaçant".









El conseller d'Interior, Miquel Buch, es va desplaçar fins al port de L'Ametlla de Mar (Tarragona) dijous passat per anunciar amb bombo i plateret la posada en marxa d'aquesta nova unitat dels Mossos. Buch ho considera una normalització de les funcions dels Mossos, tot i que ha assegurat que són conscients que es tracta d'"un desplegament modest".





De fet, el propi departament preveu que es tardi diversos anys en posar plenament en marxa aquesta secció, la implementació de la qual s'ha pressupostat en més d'un milió i per a la qual es compta amb els 17 bussos que formen la unitat aquàtica de la policia autonòmica.





No obstant això, la Conselleria ha activat un procés de selecció per sumar-hi 32 efectius addicionals. En total, la plantilla comptarà amb un inspector, quatre sergents, 9 caps i 18 agents, que es posaran a treballar a partir de l'1 de juliol. Al capdavant se situarà Joan Carles Molinero, un dels homes forts del cos i de plena confiança de Buch.





L'AUGC ELEVARÀ UNA QUEIXA AL MINISTERI





Les mateixes fonts consultades per Catalunyapress asseguren que no està clar que els Mossos tinguin competències per vigilar, patrullar i controlar les costes catalanes. De fet, la Comissió Nacional de Coordinació de la Policia Judicial va acordar el 2019 que la Guàrdia Civil assumís totes les funcions policials al mar, relegant a les policies autonòmiques o locals a tasques merament administratives.





Per tot això, l'Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC) elevarà una queixa davant el Ministeri d'Interior perquè examini la legalitat d'aquesta nova unitat perquè, si cal, es recorri davant els tribunals la seva posada en marxa.





En l'actualitat, la Guàrdia Civil compta en el seu organigrama tant amb el GEAS (Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques) com amb el Servei Marítim, que realitza tasques en aigües espanyoles al costat de Salvament Marítim (SASEMAR) i l'Armada. Crida l'atenció que l'Ertzaintza, que també té responsabilitats de salvament marítim, no hagi fet passos en aquesta línia.